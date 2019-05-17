【華為風波】美國打壓華為十餘年：干預、施壓、黑名單

日前，特朗普簽署了行政命令，宣布美國進入「緊急狀態」：在此狀態下，美國企業不得使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備。此後，美國商務部宣布，將華為與20多個國家的68間子公司列入所謂「實體名單」（Entity List），禁止企業在未經美國政府批准的情況下，購買美國企業生產的零件及部件。 華為則回應表示：「如果美國限制華為，不會讓美國更安全，也不會使美國更強大，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在5G網路建設中落後於其他國家。」 實際上，美國對於華為的打壓由來已久，隨著華為的成長，力度也越來越大。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商製造的設備，為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。（路透社）

早在2001年，華為開始開拓美國市場，在德克薩斯州設立了第一個分支機搆。

當時，華為躊躇滿志地制定了「三步走」戰略：首先安營紮寨，進入美國市場；其次獲得一些周邊合同；最後打入以AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile 為首的主流運營商市場。

經過幾年的精耕細作，華為逐漸在中小企業中打開市場，美國Leap、Clearwire 公司、東北無線網路公司開始採購華為的3G設備、數據機等電信設施和服務。

然而，華為在全球市場的迅速發展，卻引起了競爭對手和美國政府的注意。

2003 年 1 月，美國傳統電信巨頭思科公司，首先發起攻擊，它將華為告上聯邦法庭，認為華為侵犯了其知識產權。2004 年，這場訴訟以華為、思科各自發表聲明和解而收場。

2010年，摩托羅拉起訴華為，稱華為參與了一起精心策劃的陰謀，其中涉及摩托羅拉幾名前員工，以及一家為了竊取蜂窩網路技術而成立的殼公司。此案最後也以雙方的和解結束。

同時，美國商務部、國會、外國投資委員會（CFIUS）開始出手，以可能損害國家安全為由，接連阻止華為在美國的商業交易。華為不僅被排除在美國主流運營商的網絡基礎設施門外，多次並購項目也相繼流產。

比如下面幾個案例：

2007 年，華為試圖並購3com公司，被美國政府阻止；

2010年5月，華為試圖收購加州一個破產公司3Leaf 的部分資產，被美國相關部門阻撓；

2010年秋，美國運營商SprintNextel為其網路升級招標，華為本可以中標，但在國會和美國商務部的干預下，也失敗了。

2012年 10 月 8 日，美國國會發起一個「大動作」：眾議院情報委員會發佈了一份有關華為、中興設備可能危害美國國家安全的調查報告。

不過，這份報告只是介紹了與兩家公司的設備和服務相關的長期安全風險，但卻並沒有提供詳細的證據。

華為表示，限制華為只會讓美國在5G網路建設中落後於其他國家。（視覺中國）

2018年1月，大消息傳來。外界本來預計，華為將在拉斯維加斯CES大展上宣佈與美國電信運營商AT&T達成合作協定。結果，最後一刻，AT&T放棄與華為合作，不在美國售賣華為智能手機。

而此前，另外三家運營商T-Mobile、Sprint還有Verizon也都沒有和華為合作。

由此，華為手機無法進入佔美國手機市場銷量80%的四大運營商管道，只能以零售方式，在亞馬遜網站、百思買超市售賣。

這次合作告破的直接原因是，美國18名國會議員2017年12月20日向聯邦通信委員會（FCC）主席發送聯名信，要求FCC對這起合作展開調查。AT&T為了保持和美國政府的良好關係，進而屈服。

2018年3月，美國最大的電子產品零售商百思買（Best Buy）也停止從華為採購手機，並停止銷售華為的產品。

2018年8月，特朗普簽署美國《2019財年國防授權法案》。該法案第889條要求，禁止所有美國政府機構從華為購買設備和服務。

2018年12月1日，華為首席財務官孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。（資料圖片）

2018年12月1日，華為首席財務官孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，美國向加拿大要求引渡她。美國指控，孟晚舟在涉及伊朗的交易中誤導跨國銀行，使後者面臨違反美國制裁的風險。

2018年12月11日，特朗普表示，如果有利於美國國家安全，如果有助於美中達成貿易協定，他願意跟美國司法部干預孟晚舟案。孟晚舟成了特朗普手中同中國政府叫價的人質和籌碼。

與此同時，美國官員開始在全球對華為展開輿論攻勢，施壓各國政府不要使用華為設備。美國的一些盟友也開始對華為採取行動。

2018年8月23日，澳洲政府宣佈禁止華為參與澳洲5G網路基礎設施建設。其後，紐西蘭、加拿大也將華為拒之門外。12月，英國最大電信運營商英國電信（BT）宣布將華為從其核心5G網路競標者名單中移除。

至此，情報分享機構「五眼聯盟」的美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國均已表示將華為排除在5G網路建設之外。

美國國務卿蓬佩奧遊說多國，要求他們禁止華為。（資料圖片）

今年年初，華盛頓明裡暗裡施壓，陸續在波蘭和捷克收穫「反華為」成果：2019年1月11日，波蘭逮捕一名華為員工。2月5日，捷克發布警告要求，認為華為的5G設備存在安全隱患。

今年上半年，美國國務卿蓬佩奧開始了他的全球「反華為」大巡遊：

2月，他訪問匈牙利、斯洛伐克和波蘭等中歐三國時，告誡各國，不要在本國安裝華為的設備，稱這樣將使美國更難以同這些國家合作。

3月，到訪菲律賓，說華為「缺乏透明度」、對菲律賓「構成風險」，要其不要與華為達成協議或合同。

4月，訪問智利，指責華為公司是一個「不可靠」的系統，會給智利公民帶來風險。

5月，在英國的紀念前英國首相柴契爾夫人上臺執政40周年活動上，他敦促英國禁止華為參與5G建設。

今年2月，在德國舉行的慕尼克安全會議上，彭斯在演講中敦促歐洲盟友警惕華為，稱與中國華為合作建設5G無線通訊網路基礎設施，會給他們帶來安全威脅。

（公眾號俠客島）