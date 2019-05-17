楊潔篪訪日晤安倍晉三　日媒：為習近平訪日繼續溝通

中央外事辦主任楊潔篪周五（17日）應邀在日本長野縣，與日本國家安全保障局局長谷內正太郎，共同主持中日第六次高級別政治對話，隨後他又與首相安倍晉三舉行會談。 日媒則透露雙方已一致同意為習近平出席6月在大阪舉行的G20峰會而訪日繼續溝通。

楊潔篪訪日與安倍晉三會談。（路透社）

楊潔篪在東京的首相官邸與安倍晉三舉行會談，有日本傳媒披露，對於中國國家主席習近平或會在下月訪日，安倍晉三稱「希望以訪日為契機，使回到正常軌道的日中關係進一步發展，構建日中新時代。」至於此前的中日第六次高級別政治對話，日媒指雙方已一致同意為習近平出席6月在大阪舉行的G20峰會而訪日繼續溝通。

楊潔篪與谷內正太郎共同主持中日第六次高級別政治對話。（資料圖片）

另據中國外交部網站消息，楊潔篪在中日第六次高級別政治對話中表示，當前中日關係持續改善發展，中方願同日方一道，繼續推進兩國關係沿正確軌道穩步向前發展。中日擁有日益廣泛的共同利益，兩國發展互為機遇，中方亦歡迎日方以更加積極的姿態參與「一帶一路」框架下的第三方市場合作。

楊潔篪又強調當前國際形勢面臨諸多不穩定不確定性，中日要加強在多邊機制下的溝通協調，推動全球治理進一步走向公正、合理，推進區域一體化和經濟全球化，共同維護多邊主義和自由貿易，攜手推動各國互利合作、共同發展。

谷內正太郎則稱完全贊同中日雙方應視對方為發展機遇和合作夥伴，日方願同中方一道努力，籌備好下階段重要高層往來，確保取得豐富成果，對外釋放積極信號。日方願深化雙方在各領域的對話交流和務實合作，加強在國際地區事務中的溝通協調。