【美國制裁伊朗石油】王毅與伊朗外長會面　強調反對美國單邊制裁

中國外交部長王毅周五（17日）與到訪的伊朗外長扎里夫會面，王毅強調中方堅決反對美國實施單邊制裁及所謂的「長臂管轄」，理解伊朗目前的處境和關切，支持伊朗維護自身正當權益。 據了解，美國早前宣布制裁伊朗石油，不再對任何伊朗石油進口國給予豁免，中國亦不例外。

王毅表示，中伊是全面戰略夥伴，在當前國際和地區形勢快速演變的重要時刻，兩國有必要加強溝通協調。中方堅定維護伊朗核協議，維護聯合國權威和國際關係基本準則。

伊朗外長扎里夫訪華，與中國外交部長王毅會面。（中新社）

王毅認為，圍繞伊朗核協議之爭，本質上是多邊主義和單邊主義的較量，「而多邊主義代表着歷史前進的方向。」中方讚賞伊朗迄今認真履行核協議的義務，亦表明無意退出。中方願同伊朗一道排除複雜因素干擾，使核協議得以完整執行。中方亦歡迎伊朗積極參與共建「一帶一路」，願在共建進程中深化兩國互利合作，推動中伊關係進一步深入發展。

扎里夫則稱當前伊朗核問題緊張局勢的責任不在伊方，伊方無意退出核協議，願就維護和執行協議與包括中國在內各方保持溝通。扎里夫強調伊朗不希望戰爭，願看到海灣地區保持和平穩定，霍爾木茲海峽保持國際運輸通道地位，將妥善應對當前局勢。伊方讚賞中國為維護核協議發揮的重要作用，願與中國加強雙邊和多邊協調，努力維護兩國共同利益和多邊主義。對於「一帶一路」倡導，伊方視中國為全方位合作夥伴，願以共建「一帶一路」為契機，進一步加強兩國務實合作。

（中國外交部）