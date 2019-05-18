【中美貿易戰】人民日報：「中國強制轉讓技術」是美國欲加之罪

中美貿易戰重燃，中國官媒連日發起「輿論戰」。《人民日報》國際評論版「鐘聲」近日已刊登數篇文章，分別駁斥「美國吃虧論」、「加徵關稅有利論」和「中國出爾反爾論」。 《人民日報》周六（18日）再次就中美貿易戰發表最新評論，在題為《欲加之罪，何患無罪》的文章中反駁「中國強制轉讓技術論」。

文章稱，去年3月美方公布的所謂「301調查報告」，蠻橫地給中方企業扣上了「強制轉讓技術」的帽子。而美方利用這個論調，在中美經貿磋商中大做文章，是為了打壓中國發展製造。

特朗普對華突加關稅致中美貿易戰陡然升級。（資料圖片）

「誰能強制外企同中國企業合作？」

文章指出，在國際經貿合作中，投資與貿易都是市場主體的自主選擇。到中國投資興業的很多外企，是看到了中國改革開放的機遇，合作都是自願的。「美國企業的技術鎖在美國的辦公室裏，誰能強制他們到中國來？誰能強制他們同中國企業合作？」

文章續稱，中國關於中外企業合作的規定中，沒有一條是強制要求外商投資企業轉讓技術的政策和做法。而中方也一直請美方舉證，哪家美國企業被要求「強制轉讓技術」，但至今美方也未舉出一例。在中國設立合資、獨資企業的多家美國公司，不久前在美方關稅聽證會上也公開表示，並未被要求將任何技術轉讓給中國企業，也未被強迫將知識產權或技術轉讓給中國企業。

「中國製造2025」戰略成為華府眼中釘。（資料圖片／視覺中國）

「中國科研成果刺痛美國人脆弱神經」

《人民日報》的評論文章還指，中國的航天工程、北斗計劃、深海探測、高速鐵路、超級電腦、5G網絡等走在了世界前列，引起了舉世讚歎，「刺痛一些美國人脆弱神經。」而美國人有類似強盜的邏輯——我的是我的，你的也是我的。這是因為「美國一些人老子天下第一當慣了，容不得別人超過美國。」

評論最後強調，中國的技術進步這個事實有目共睹，但美國一些人偏偏視而不見、聽而不聞。「他們並不是視力、聽力有問題，而是腦子和心態有問題，結果得出一種世人都認為是腦殘式的思維方式，而且還沉迷於其中不能自拔！」

（人民日報）