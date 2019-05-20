【中美貿易戰】網傳誤報貿易戰停火　新華社：被盜名發布假新聞

中美貿易戰戰火持續。有指中國官媒《新華社》今日（20日）上午卻突然推播新聞，稱中美貿易戰將停火止戰，獲多家內地傳媒轉載。 不過，《新華社》事後透過微博發出澄清，指這是一年前舊聞，非《新華社》今日所發；又強調對盜用《新華社》名義發布虛假新聞予以譴責，並保留追究責任的權利。

對於誤報貿易戰停火一事，新華社表示，是被盜用名義發布假新聞。（微博）

網傳《新華社》今日上午7點突然推播快訊報道指出，根據最新消息，中美貿易戰將停火止戰，但目前還未有其他新消息。報道亦受到諸如《鳳凰新聞》、《網易新聞》等內媒轉載推送。而這則報道發布大約20分鐘後就被撤下，其他轉載消息的內媒頁面也隨即一併下架。

內媒《騰訊新聞》不久後發布消息，稱該則報道為新華社微信公眾號去年5月20日發布的舊稿。新聞中還附上一張時間註記為去年5月20日的報道截圖，證實是一年前的舊稿。

《新華社》事後透過微博發文澄清，證實此消息為《新華社》2018年5月20日所發舊稿，非《新華社》今日所發，又強調中美貿易戰沒有「停火，止戰」。

聲明指，對盜用《新華社》名義發布虛假新聞的行為，「我們予以譴責，並保留依法追究其責任的權利。」