劉士余主動投案　中紀委國家監委53字通報或暗藏細節

中央紀委國家監委網站昨日（19日）深夜通報指中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余涉嫌違紀違法，主動投案。 若將劉士余與另一名主動投案的雲南省委原書記秦光榮的通報作比較，發現用字若有不同，或顯示劉士余未必會被定性為重大犯罪。

中央紀委國家監委網站昨日（19日）深夜發通報。（網站截圖）

中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。 中央紀委國家監委網站通報劉士余自動投案

通報指劉士余是自動投案，即犯罪行為已被察覺後，犯人主動到案配合偵查，並接受制裁。在內地，投案是法定減刑的理由之一。所以劉士余並非被查，而是主動投案配合調查，有網友認為有官員主動投案顯示犯事官員的心態在改變：以前雖然戰戰兢兢，但多少抱僥幸心理；但現在知道難逃法網，不如主動交代，爭取個「坦白從寬」。

另外，網上自媒體「牛彈琴」，將劉士余的通報與另一名主動投案的正部級高官、雲南省委原書記秦光榮的通報作比較，發現兩者「待遇」有所不同。

雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 中央紀委國家監委網站通報秦光榮主動投案

雲南省委原書記秦光榮的主動投案通報，與劉士余略有不同。（資料圖片）

兩份通報中，劉士余仍然獲稱為「同志」，有解釋指，黨內互稱同志是黨中央對黨員在黨內政治生活的一貫要求和重要政治規矩。在組織審查期間，被審查人仍然具有共產黨員身份，因此應當以同志相稱。其次，審查期間互稱同志是紀檢機關轉變執紀方式和工作作風的具體體現。

至於為何劉士余保留「同志」稱呼，但泰光榮就沒有，有解讀就認為是與涉及罪件的嚴重程度有關。值得注意的是，劉士余的通報提到其涉及的罪行是「違法違紀」，而秦光榮則是「嚴重違法違紀」，或顯示兩件案件的性質有差別。

另外，由於劉士余曾經是中證監主席，身份特殊，更有形容指「在中國，只要是炒股的人，應該就沒有不知道劉士余的」，因此，劉士余自動投案會引起極大關注，所以在通報中的用字或會有另外一些的考量。

（綜合報道）