【Google禁華為】面臨前所未有最大封殺　華為能否「挺住」？

《路透社》周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來。這意味在中國以外地區使用華為智能手機用戶，將無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store及Gmail等Google服務。 誓言要超越三星成為全球「手機一哥」的華為，面臨這前所未有的最大封殺，又能否「頂得住」，順利度過難關？

華為正面臨「前所未有最大封殺」。（視覺中國）

美國近期對華為的封殺，始於去年（2018年）年初，美國電訊公司AT&T放棄銷售華為手機的協議，令其進軍美國之路受挫；同年3月，美國最大電子消費零售商Bast Buy亦宣布切斷與華為的伙伴關係，停售對方產品。

此後，美國從官方層面對華為的打壓陸續有來。其中包括美國國會宣稱中國政府可能支持部份企業進行間諜活動，而華為、中興及聯想是3間具有上述特徵的中國企業；司法部調查華為有否違反向伊朗禁運的相關制裁；美國政府稱華為涉及中國間諜活動，會危害國家安全，呼籲歐日等盟友停止使用華為設備，不要讓其參與5G建設等。

時至去年12月，華為創辦人任正非的女兒、副董事長孟晚舟在溫哥華國際機場被捕，成為美國封殺華為的另一重大舉動。一個多月後，美國正式刑事起訴並提出引渡華為及其兩間附屬公司，以及孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

據《路透社》報道，華為可繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品，但將無法更新Android作業系統。（視覺中國）

從「限售」到「限購」、「限用」

過去美國對華為的封殺只是「限售」（不讓華為手機在美國銷售）層面，而現在卻直接升級成為「限購」，限制華為從美國公司購買晶片、元器件和技術服務；而現在Google再終止與華為部分業務往來，相當於「限用」Google服務，稱其正面臨「前所未有最大封殺」也不為過。

華為能否「挺住」這一輪封殺？先從硬件而論，據華為披露的2018年核心供應商名單，當中一共涉及到92家企業，其中美國供應商數量最多，為33家，佔比約36%；其次為中國廠家，有24家，比例為27%；按產品類別劃分，華為對美國的集成電路、軟件、光通訊等廠商依賴度較高。

華為已做好「兩手準備」 設備性能卻難免下降

由此可見，美國「限購」無疑會對華為構成實際影響。但據內媒引述華為內部消息指，其已做好「兩手準備」，一是已在一些關鍵晶片領域存在大量的備貨，庫存至少夠用一年；二是由「備胎」頂上，比如使用海思的「麒麟」系列晶片作為代替品。話雖如此，代替品與美國貨品的質素始終有別，華為設備的性能指標難免會下降。

而在「限用」方面，對華為的影響可能更直接。要知道智能手機的操作系統，全世界基本只剩下Google的android 和Apple的IOS通用。華為消費者業務CEO余承東曾指，他們從2012年就開始開發自有操作系統，「如果無法繼續使用Android 系統，我們就準備開始B計劃。」但要用新系統取代android，複雜性遠比想像的高；一個新系統能否穩定，也需要時間驗證；而缺乏應用程式（App）也是新系統要面臨的問題。

據《路透社》報道，雖然華為可繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品，但禁令將嚴重打擊華為在智能電話市場的競爭力，尤其是海外市場。不過，此禁令對於華為的中國市場影響應該不大，因為華為手機採用的 EMUI 就是基於 AOSP（Android Open Soure Project）而客製化的系統，而Google Play等Google服務，在國內其實早已被禁用。