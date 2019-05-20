李小鵬獲新職務公開亮相表決心　仕途備受關注

5月17日，中國交通運輸部部長李小鵬以深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站工作領導小組組長的身份出席視頻會議。

會議上，李小鵬強調，堅決打贏取消高速公路省界收費站攻堅戰。「各有關方面要加強組織領導、強化統籌協同，加強資金支持、保障工作推進，加強宣傳引導、營造良好氛圍，加強風險防控、維護行業穩定，紮紮實實做好工作，堅決打贏這場硬仗」。

5月5日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，明確力爭今年底前基本取消全國高速公路省界收費站，推廣電子不停車快捷收費系統，以便利群眾出行及提高物流效率。

李小鵬仕途備受外界關注。（新華社）

李小鵬是國務院前總理李鵬之子，是典型的「太子黨」。除此之外，李小鵬身上還有很多標籤，比如「電力官員」、「明星官員」、「商而優則仕」典型等。

資料顯示，1959年出生的李小鵬，2008年「棄商從政」，由中國華能集團總經理、黨組書記轉任山西省副省長，2013年晉升為山西省省長。曾在2014年經歷了山西「塌方式腐敗」——1個月內有4位副部級高官被查。他在山西從政8年，經歷了袁純清、王儒林、駱惠寧三任省委書記。2016年8月30日，李小鵬辭去山西省省長職務，同年9月3日任交通運輸部部長。2018年全國人大會議上，李小鵬獲李克強總理提名，連任交通運輸部部長。

2018年4月25日，李小鵬還曾陪同習近平考察三峽工程。

有分析指，不論是遭遇了山西的塌方式腐敗，還是經歷了得票倒數第一的尷尬，李小鵬終在十九大上躋身中央委員，再加上其年齡上的優勢，未來仕途仍被看好。