【中美貿易戰】環時胡錫進：回想朝鮮戰爭　不斷堅持終令美方低頭

中美貿易戰愈打愈烈。官媒《環球時報》總編輯胡錫進以筆名「單仁平」發表文章，稱貿易戰讓令情不自禁地想起朝鮮戰爭，在戰場的堅持和不斷取得的戰果，最終迫使美方在談判桌上低下頭來。

文章指，黨領導的中國能夠戰勝各種困難和挑戰。（視覺中國）

文章稱，看看美國精英群體目前對在戰略上打壓中國的囂張氣焰，就知道中國面臨著一場幾乎篤定的持久戰，無論貿易談判的進展如何，簽不簽協議，這場博弈都無可避免。而中國必須發揚「上甘嶺」（按：中方將韓戰中的「上甘嶺戰役」視為一場重要且關鍵性的勝利）精神，要在穩住陣腳的同時營造、釋放活力，用中國經濟不斷向好發展來摧垮對方意志的一場大博弈。

文章指出，美國對華貿易戰有兩種羸法，一是中方全面妥協，二是雙方長期經貿對抗，而美方的第一個如意算盤已經落空，中國接下來要摧毀它的第二把算盤，「這將是一場拉鋸戰，中方40年改革開放積累的實力給了我們從容的本錢，讓我們把打與發展結合起來成為可能。」

「黨領導的中國能夠戰勝各種困難和挑戰」

文章形容，中國增速的放緩讓華盛頓誤以為有了「翹尾巴」的資本，但只要中國經濟走出L型的底部，「華盛頓還囂張得起來嗎？」因此，要通過深化改革，消除各種阻礙經濟發展的體制機制障礙，「我們的潛力是無限的，美國根本無法同我們比。」

文章又道，發展經濟無疑是中國的強項，美國要用發展的聲勢欺負中國，應該是它正好栽在中國的手裡。「黨領導的中國能夠戰勝各種困難和挑戰，這不是中國人的口號，它是任何不相信這一點、幻想可以摧毀中國的那些力量都會在半路上迎頭撞上的一座山。」