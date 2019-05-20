準備對美打稀土戰？　習近平赴江西考察稀土產業　劉鶴陪同

據央視報道，5月20日，中共總書記、國家主席習近平赴江西考察調研。 習近平首先考察位於江西贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企業生産經營和贛州市稀土産業發展情況。另外，負責中美貿易談判的牽頭人劉鶴也陪同一行考察。

習近平在江西考察調研，了解稀土產業發展情況。（新華社）

這項消息讓金力永磁股價瞬間攻上漲停，也帶動內地稀土概念股再度集體大漲。

金力永磁主要從事高性能釹鐵硼永磁材料生產與銷售，其產品廣泛應用於風力發電、新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智慧製造等領域。

金力永磁所在地江西贛州，則是內地重稀土主要生產地。據了解，贛州素有「稀土王國」的稱號，全球每年70%的中重稀土都産自這裏，並已形成從地質勘探、礦山採選、冶煉加工、産品應用到檢測檢驗、研發設計的稀土完整産業鏈，是中國國內最大的稀土産品加工基地，已成為中國稀土新材料高新技術産業化基地。

5月20日，中共總書記、國家主席習近平赴江西考察稀土產業，劉鶴陪同。（網上圖片）

習近平考察稀土企業之所以引發關注，主要是因為近期中國內部不斷有呼聲，稀土可成為中國與美國對抗的一張牌。「稀土是中美貿易談判中的重要砝碼」等輿論頻出。

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮早前亦刊文指出，北京有三張王牌能夠打贏貿易戰，其中的一張王牌就是指中國稀土資源。

而在美國日前公布的加徵關稅清單中，中國稀土等礦物資源並未列在其中。 更有意思的是，稀土是制造晶片的原材料。在全球的稀土中，有70%出自中國。而稀土又是美國的弱勢，導致不得不依賴國外進口。

如今中美貿易戰戰火重燃，習近平赴江西視察稀土産業的含義不言而喻。