【觀察】被圍獵的獵手　劉士余「投案」背後三個關鍵點

「在金融市場上，我的體會，金錢的誘惑是巨大的。天使和魔鬼就那麼一念之差。」在2017年2月時任中國證監會主席劉士余所說的這句話，如今聽起來似乎有些諷刺。 5月19日晚上11時，中紀委國監委官網發布通告：「劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，配合中央紀委國家監委審查調查。」簡短的通告中，有3個值得注意之處。

中央紀委國家監委網站通報。（網站截圖）

中紀委國監委的通告寥寥數語，看點頗足。例如，在劉士余名後加以「同志」一詞，在「違紀違法」前未加經常會出現的「嚴重」二字，稱他是「主動投案」，「配合」而非「接受」審查調查。

觀察以往中紀委國監委官網所通報的涉嫌違紀違法者，後來都會被證實有違紀或違法行為。換言之，中紀委都是在掌握一定的實據之後，才予公開。據此推測，劉士余應該確實發生過違紀違法行為。

不過，中紀委通報中的諸多細節卻又隱隱暗示，劉士余的案情不僅有待進一步調查和確認，而且可能比較輕微，不排除他是被「圍獵」，配合調查是為說明情況，最終被高舉輕放的可能。

無論如何，就這一案例來說，暫且擱置對中紀委簡短通告的咬文嚼字，至少還能夠發現有3個值得注意之處。

劉士余曾任的中證監主席一職，是中國最受關注的官場職位之一。（視覺中國）

首先，金融反腐暗潮洶湧。劉士余30多年的仕途一直在經濟金融領域。早年從上海經濟體制改革辦公室進京入職中國經濟體制改革委員會，之後分別在中國建設銀行、中國人民銀行、中國農業銀行仕職升遷。2016年2月，在中國證券試水「熔斷機制」意外引發股市跳水不久後，劉士余由中國農業銀行董事長獲任接棒肖鋼中證監主席之職，頗有「救火隊長」臨危受命的意味。

然而如今涉嫌違紀違法主動投案，而其相關行為很有可能正與其所從事的金融方面工作有關。如果最終因此落馬，也將是中共金融反腐的又一案例。

目前已有分析認為，劉士余是江蘇連雲港灌雲人。在他擔任中證監主席期間，江蘇省IPO（首次公開募股）數量從第4名躍居第1名，5隻江蘇省銀行股獲批上市，銀行股裏江蘇省佔比亦居首位。這是劉士余案情嫌疑最大的地方。

一度猛批劉士余的經濟學家韓志國當時就注意到了這一點。他在2017年5月發表微博稱，「我不認為這與證監會的主要領導出生在江蘇有絕對的必然聯繫，但也絕不可能排除這其間耐人尋味的千絲萬縷的關係。即使不是領導授意，那也是屬下會拍馬屁！」

另外亦有消息稱，劉士余涉案，源於早前被稱為「債市一姐」的南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案。時間上的巧合之處在於，戴娟在2019年2月15日被南京市經委帶走協助調查。大約3周前的1月26日，任職不到4年的劉士余卸任中證監主席。

此前曾有統計發現，中共十九大後，在黨政系統相對邊緣的區域，特別是中央一級組織機構、國企和金融系統，落馬者的數量卻十分可觀。中紀委國監委網站顯示，2017年10月十九大後至2019年5月已有29人落馬，而十九大之前時間裏卻僅有52人。可見，在十九大後一年半時間裏，已經比之前5年人數的一半還多。

內媒俠客島在微博發文評論劉士余被查。（微博截圖） 其次，中國證監會的工作的確是「火山口上的交椅」。或許並不只是證監會，掌管「錢袋子」的曾經的「一行三會」，也就是如今的「一委一行兩會」（國務院金融穩定發展委員會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證監會），都是非常容易出現權力尋租，也非常容易被盯梢反腐的地方。 其中，能夠讓企業獲得官方認可加持，同時得到市場集資暴富，但是監管不夠規範的證監會或許尤其如此。早前落馬的證監會發行部三處處長劉書帆在接受調查時供述，他幫助上市公司通過定增審核、獲取內幕消息進行股市交易，獲得賄款和股市收益上千萬元（人民幣，下同）。而比劉書帆級別更高的證監會副主席姚剛更是曾有「發審皇帝」之稱。 2017年5月曾有統計顯示，中共十八大後「一行三會」涉案人員共有10人，其中證監會系統所占最多，為5人，分別是：副主席姚剛、主席助理張育軍、投資者保護局局長李量、發行監管部處長李志玲、山西監管局原副巡視員賈岷岫。 如果此次劉士余案情坐實，他將成為證監會自1992年成立歷任8位主席以來，首個沒有平安落地的一把手。同時也將成為繼原保監會主席項俊波之後，「一委一行三會」歷史上首個接受審查的正職主席。