【觀察】被圍獵的獵手　劉士余「投案」背後三個關鍵點

「在金融市場上，我的體會，金錢的誘惑是巨大的。天使和魔鬼就那麼一念之差。」在2017年2月時任中國證監會主席劉士余所說的這句話，如今聽起來似乎有些諷刺。
5月19日晚上11時，中紀委國監委官網發布通告：「劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，配合中央紀委國家監委審查調查。」簡短的通告中，有3個值得注意之處。
中央紀委國家監委網站通報。（網站截圖）
中紀委國監委的通告寥寥數語，看點頗足。例如，在劉士余名後加以「同志」一詞，在「違紀違法」前未加經常會出現的「嚴重」二字，稱他是「主動投案」，「配合」而非「接受」審查調查。
觀察以往中紀委國監委官網所通報的涉嫌違紀違法者，後來都會被證實有違紀或違法行為。換言之，中紀委都是在掌握一定的實據之後，才予公開。據此推測，劉士余應該確實發生過違紀違法行為。
不過，中紀委通報中的諸多細節卻又隱隱暗示，劉士余的案情不僅有待進一步調查和確認，而且可能比較輕微，不排除他是被「圍獵」，配合調查是為說明情況，最終被高舉輕放的可能。
無論如何，就這一案例來說，暫且擱置對中紀委簡短通告的咬文嚼字，至少還能夠發現有3個值得注意之處。
劉士余曾任的中證監主席一職，是中國最受關注的官場職位之一。（視覺中國）
首先，金融反腐暗潮洶湧。劉士余30多年的仕途一直在經濟金融領域。早年從上海經濟體制改革辦公室進京入職中國經濟體制改革委員會，之後分別在中國建設銀行、中國人民銀行、中國農業銀行仕職升遷。2016年2月，在中國證券試水「熔斷機制」意外引發股市跳水不久後，劉士余由中國農業銀行董事長獲任接棒肖鋼中證監主席之職，頗有「救火隊長」臨危受命的意味。
然而如今涉嫌違紀違法主動投案，而其相關行為很有可能正與其所從事的金融方面工作有關。如果最終因此落馬，也將是中共金融反腐的又一案例。
目前已有分析認為，劉士余是江蘇連雲港灌雲人。在他擔任中證監主席期間，江蘇省IPO（首次公開募股）數量從第4名躍居第1名，5隻江蘇省銀行股獲批上市，銀行股裏江蘇省佔比亦居首位。這是劉士余案情嫌疑最大的地方。
一度猛批劉士余的經濟學家韓志國當時就注意到了這一點。他在2017年5月發表微博稱，「我不認為這與證監會的主要領導出生在江蘇有絕對的必然聯繫，但也絕不可能排除這其間耐人尋味的千絲萬縷的關係。即使不是領導授意，那也是屬下會拍馬屁！」
另外亦有消息稱，劉士余涉案，源於早前被稱為「債市一姐」的南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案。時間上的巧合之處在於，戴娟在2019年2月15日被南京市經委帶走協助調查。大約3周前的1月26日，任職不到4年的劉士余卸任中證監主席。
此前曾有統計發現，中共十九大後，在黨政系統相對邊緣的區域，特別是中央一級組織機構、國企和金融系統，落馬者的數量卻十分可觀。中紀委國監委網站顯示，2017年10月十九大後至2019年5月已有29人落馬，而十九大之前時間裏卻僅有52人。可見，在十九大後一年半時間裏，已經比之前5年人數的一半還多。
內媒俠客島在微博發文評論劉士余被查。（微博截圖）
其次，中國證監會的工作的確是「火山口上的交椅」。或許並不只是證監會，掌管「錢袋子」的曾經的「一行三會」，也就是如今的「一委一行兩會」（國務院金融穩定發展委員會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證監會），都是非常容易出現權力尋租，也非常容易被盯梢反腐的地方。
其中，能夠讓企業獲得官方認可加持，同時得到市場集資暴富，但是監管不夠規範的證監會或許尤其如此。早前落馬的證監會發行部三處處長劉書帆在接受調查時供述，他幫助上市公司通過定增審核、獲取內幕消息進行股市交易，獲得賄款和股市收益上千萬元（人民幣，下同）。而比劉書帆級別更高的證監會副主席姚剛更是曾有「發審皇帝」之稱。
2017年5月曾有統計顯示，中共十八大後「一行三會」涉案人員共有10人，其中證監會系統所占最多，為5人，分別是：副主席姚剛、主席助理張育軍、投資者保護局局長李量、發行監管部處長李志玲、山西監管局原副巡視員賈岷岫。
如果此次劉士余案情坐實，他將成為證監會自1992年成立歷任8位主席以來，首個沒有平安落地的一把手。同時也將成為繼原保監會主席項俊波之後，「一委一行三會」歷史上首個接受審查的正職主席。
2019年1月26日，劉士余卸任中國證監會主席。調任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任。（資料圖片）
再次，劉士余任期內在證監會的工作不能一概抹殺。2016年2月劉士余上任之時，可謂是「奉旨救火」、整頓證券金融亂象、背負改革重任與期待的英雄般的人物。儘管一系列雷厲風行、豪言壯語招致不少批評，仍然獲得外界較多認可。此番突然涉案，令坊間輿論驚愕不已。
不得不說，在其任內1000天裏，IPO常態化確實製造了權力尋租的巨大空間，埋下了許多金融隱患，客觀上仍然符合激發市場活力的邏輯。這也是需要認可的方面。
同樣爭議較大的則是密集出手清理險資、打擊遊資、喊話或發函敲打違規行為，諸多舉措確實是行政力量對市場的強制性干預，但確也有助於證券市場的穩定。
更值得肯定的，則是改革與監管並進的一系列制度性建設。例如，再融資制度大修、出台減持新規、修訂併購重組資料披露規則、修訂退市制度等等。
當然，證監會的新政並非劉士余一人之功，中央層面其實早有方向性決策。然而無論如何，劉士余都是中國證監會發展史上一位無法忽視的角色。中紀委在通報劉士余案情時的謹慎操作，或許也說明該案與以往其他案件有很大不同。