【中美貿易戰】人民日報：美政客自私狹隘偏執　戰略誤判後果嚴重

中美貿易戰戰火持續。官媒《人民日報》今（21）日再刊文評論，直指美國政客自私、狹隘和偏執，對中國充滿敵意，但大國之間一再發生戰略誤判，卻會後果嚴重，「而那是誰也不願看到的。」

文章批評，一些美國政客對中國的敵意，是自私、狹隘和偏執的混合物，暴露出錯誤的世界觀、過時的知識結構和頑固的意識形態偏見。（資料圖片）

文章以〈戰略誤判，後果嚴重〉為題，稱美國不僅挑起中美經貿摩擦，而且在外交、科技、軍事、涉台等諸多領域小動作不斷；又大肆宣揚「中國威脅論」，將中國視為「最危險的敵人」，揚言美中之間是「文明之間的衝突」；同時發布針對中國公司的限制交易令，打壓中國企業，到處煽風點火、挑撥離間。這些敵意濃濃的言行，為中美經貿談判及兩國關係蒙上陰影。

文章指，一些美國政客對中國的敵意，是自私、狹隘和偏執的混合物，暴露出錯誤的世界觀、過時的知識結構和頑固的意識形態偏見，把中美競爭看成是非輸即贏甚至是你死我活的競爭。但經濟全球化已把世界聯繫在一起，各國利益深度交融，你中有我、我中有你，合作共贏是大勢所趨，「妄圖剝奪近14億中國人的發展權利、阻攔中華民族偉大復興的歷史進程，終將被證明是螳臂當車。」

文章續指，不遺餘力播撒敵意的種子，只會在時代潮流中更加孤立；同時強調，過去、現在、將來，中國的發展都是為了更好滿足中國人民對美好生活的需要，而不是要與誰「零和博弈」，爭個你死我活。「世上本無修昔底德陷阱，但大國之間一再發生戰略誤判，就可能自己給自己造成陷阱，而那是誰也不願看到的。」