未上過高中　29歲女任九江銀行支行行長掛職副縣長　遭到調查

江西29歲女子楊沁年紀輕輕，不僅已經任職九江銀行湖口支行行長，還掛職九江市湖口縣副縣長。楊沁沒上過高中，獲得大專文憑後即進入銀行工作，此後一直扶搖直上。事件近日經媒體報道後，引起網友廣泛關注。 九江銀行表示，針對此事，已第一時間成立調查組，嚴格按照有關程序進行調查核實。

江西29歲女子楊沁任職九江銀行湖口支行行長，還掛職九江市湖口縣副縣長。圖為九江銀行在武漢的分行。（視覺中國）

履歷顯示，2004年至2009年，楊沁就讀於江西旅遊商貿職業學院，獲大專學歷。2009年5月至2012年2月在九江銀行甘棠支行當櫃員（2010年1月至2013年2月期間，楊沁在江西財經大學完成本科學位）；2012年2月至2015年4月，楊沁任九江銀行甘棠支行客戶經理；2015年4月至2016年3月，任九江銀行大校場支行行長助理；2016年3月至2018年4月，任九江銀行柴桑支行行長助理。

內媒梳理發現，從2018年4月開始，楊沁在九江銀行的職務升遷加快。2018年4月至2019年2月，任九江銀行營業部總經理助理；2019年2月，被下派到湖口，任九江銀行湖口支行行長；下派兩個月後，掛職湖口縣副縣長。湖口縣官方在個人履歷上強調，楊沁掛職兩年，掛職結束後所掛任職務自行免除。

從2018年4月開始，楊沁在九江銀行的職務升遷加快。2019年2月，楊沁被下派到湖口，任九江銀行湖口支行行長。（網絡圖片）

湖口縣委相關負責人回應表示，楊沁初中畢業後沒上高中，直接就讀於江西旅遊商貿職業學院，取得大專文憑，然後通過函授取得大學本科文憑。負責人又稱「縣裏只是在落實九江市委的要求」，九江共有14個縣市區，2017年九江市委出台相關規定，九江銀行14名各縣（市、區）支行行長掛任政府副縣長；此舉是為了優化領導班子結構、提升政府領導金融工作本領的舉措。

銀行：已成立調查組

據了解，九江銀行於2000年經中國人民銀行武漢分行批准正式開業，為區域性商業銀行。5月20日（周一），九江銀行回應稱，楊沁在九江銀行工作10年，從銀行櫃員晉升為中層幹部，符合該行人事任免規定。

5月21日（周二），九江銀行官方微博卻表示，針對九江銀行湖口支行行長楊沁掛職湖口縣副縣長一事，已第一時間成立調查組，嚴格按照有關程序進行調查核實，並將及時向社會公佈調查結果。

（上游新聞/澎湃新聞）