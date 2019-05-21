【觀察】利益鏈條隱現　劉士余落馬疑牽涉地方

作為首位向金融大鱷喊話的監管者，劉士余的「主動投案」震驚了股市和政壇，更出人意料的是，這位幾乎沒有地方經歷的官員，落馬原因被傳事關地方。

「金陵玉樹鶯聲曉，秦淮水榭花開早，誰知道容易冰消！」中國證監會前主席劉士余在轉任他職不足4個月之後，被官方宣布「自首」了。

中央紀委國家監委網站周日（19日）深夜發布通告，稱中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余「涉嫌違紀違法」，「主動投案」，目前正在配合審查調查。

中國證監會前主席劉士余。（資料圖片）

1961年11月出生的劉士余，距離中共正部級官員常規退休年齡還有7年多的時間。在今年1月26日調任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任之前，除了早期曾短暫任職於上海市經濟體制改革辦公室和國家經濟體制改革委員會，劉士余一直任職中央，在中國金融領域任要職。他曾出任中國人民銀行副行長，中國農業銀行黨委書記，中國農業銀行董事長、中國證監會主席等職位。

內地財經自媒體「叩叩財訊」的報道指事涉南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案。（網上圖片） 利益鏈條隱現 因為官方并未具體說明劉士余「違紀違法」具體內容，所以坊間關於其落馬的各種猜測開始出現。令人意外的是，這位幾乎沒有地方經歷的官員，據稱落馬原因事關地方。內地財經自媒體「叩叩財訊」5月20日刊文稱，劉士余被查的導火線或與早前被稱為「債市一姐」的南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯案有關。 據財新網此前報道，南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟、資金運營中心副總經理董文昭及南京銀行投資機構鑫元基金管理有限公司副總經理李雁三人，於今年2月15日被南京市紀委帶走協助調查。2月20日午間，南京銀行方面發布公告稱上述3人因個人原因，不能正常履職，從側面應證了上述市場傳言。 未經證實的相關報道稱，「戴娟案」的涉事原由涉及結構化產品的利益輸送，有人把結構化產品的次級賣給官員或相關利益人士，造成利益輸送，形成貪腐。而戴娟等人與劉士余過從甚密，在戴娟等被調查後，供出多條違法違規資訊，其中部分重要線索指向劉士余。有傳聞稱，4月末中共一級監管層就已經開始就有關案情調查劉士余。5月1日前後，有關劉被查的消息開始在中國證監會系統內部流傳。深知難逃其咎的劉士余最終選擇了「主動投案」。

中央紀委國家監委網站周日（19日）晚上11時通報，中國證監會前主席劉士余被查。（資料圖片） 上述傳聞真偽尚待進一步信息驗證，但是坊間所稱「自2016年劉士余出任證監會主席以來幾年內，江蘇區域資本市場活躍景氣度更是不斷刷新歷史新高」似乎并非空穴來風。 劉士余上任中國證監會主席後的一些舉措曾經遭受質疑，比如IPO（Initial Public Offerings的縮寫，意為首次公開募股）提速。而江蘇省在2016年至2018年三年中，企業IPO數量戰績輝煌，近三年數據顯示，2016年江蘇省企業IPO上市數量約41間，佔全國IPO融資總量247間的17%；2017年江蘇省IPO企業數以65間，位於廣東（98間）與浙江（87間）之後；而在公認為IPO最難上市的2018年，江蘇省則以22間IPO上市企業一舉超過資本大省廣東（17間）與浙江（20間），成為當年IPO上市數量排名第一的省份。 另有傳媒統計，劉士余家鄉江蘇的多間地方城商行、農商行在劉士余任內成功IPO，包括紫金農商行、張家港行、蘇農銀行、常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行、江蘇銀行等，其中前六間也是銀行板塊中市值最小的六間。 上述兩種有依據和沒依據的消息結合在一起，一條從江蘇指向劉士余的利益鏈條開始隱現。

江蘇官場與地方派系

2019年1月出爐的內地各省GDP數據顯示，江蘇省以9.26萬億元人民幣位居第二，雖然仍然落後於廣東省，但比之第三名山東卻拉開了一大截。 從古代的「魚米之鄉」到改革開放40年中的「東部沿海發達地區」，江蘇在全國的經濟版圖上一直保持著這樣的強勢地位，對於以「經濟發展為中心」的中國政壇來說，江蘇的經濟成績無疑就是官員的底氣。

正是這樣的原因，江蘇得以成為外界眼中的「政治高地」。江蘇的「蘇南模式」亦一度成為其他各省仿效的模板。當時江蘇官員頻頻外調，「指導」其他省份工作，以至於出現一大批江蘇出身的中高級官員。而GDP長期位列江蘇第一的蘇州官員更是成為當地官員高升的代表。

據統計，自1998年至今，七位蘇州市委書記中有五位都在後來晉升為正部級官員。 其中梁保華後來成為江蘇省委書記，陳德銘官至中國商務部部長，王珉先後出任吉林省委書記、遼寧省委書記，王榮南下廣東任省政協主席，石泰峰則主掌寧夏回族自治區黨委書記。

中共十八大之後，一批籍貫是江蘇或者起步於江蘇的官員前後落馬，被視為帶有江蘇派系色彩官員覆滅的一個註腳。

江蘇省南京市原市長季建業。（資料圖片）

江蘇省省會南京市原市長季建業2013年10月17日的被查，被普遍認為是帶有江蘇派系標籤官員落馬的開始。季建業之後，江蘇省連雲港市原市委書記李強（2014年9月）及南京市委常委、建鄴區委書記馮亞軍（2014年9月）、江蘇省委原常委兼秘書長趙少麟（2014年10月）、南京市原市委書記楊衛澤（2015年1月）、江蘇省原常務副省長李雲峰（2017年4月）、江蘇省原副省長繆瑞林（2018年11月）等接連落馬。

不僅如此，從江蘇官場崛起、後外調他省的雲南省委原副書記仇和，以及南京航空航天大學副校長出身、曾任江蘇省副省長後調至遼寧擔任省委書記的王瑉，亦分別於2015年兩會和2016年兩會期間落馬。