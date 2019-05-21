解放軍將展開「回頭看」　人事調整與後勤系統整肅並行

目前正值中國解放軍高層人事例行年度調整季，與其相關的後勤系統整肅治理行動也正在進行。

中共軍委後勤保障部政委張書國缺席多場重磅會議。（網絡圖片）

5月20日，《解放軍報》發布消息稱，為期8個月的軍隊後勤系統財務、軍需能源、醫療衛生、運輸投送、軍事設施建設、采購等8個行業領域整肅治理「回頭看」工作將於5月下旬展開。

有分析表示，此輪巡視行動意味著中國解放軍後勤系統或將有官員被查。

報道引述中共軍委後勤保障部有關負責人表示，「此舉是推動軍委重點行業領域專項巡視移交問題核查整改任務落實的延伸拓展，是清除違規違紀問題、破解行業沈屙積弊、紮緊織密制度籠子，加強後勤建設的重要舉措。」

但消息並未透露這位中共軍委後勤保障部有關負責人的名字。

2019年1月份香港《明報》曾報道稱，中共軍委後勤保障部政委張書國缺席多場重磅會議，疑「失蹤」，可能涉及貪腐而被查。

外界普遍認為，張書國應該已經離職，不過官方至今仍未公佈接任名單。有報道指出，解放軍戰略支援部隊司令高津將調任軍委後勤保障部部長，但截至目前尚未獲得中國官方證實。

中国解放军反腐指向后勤系统（图源：Reuters）

中國軍隊的後勤系統，一直是個「多事之地」。談起這一系統的落馬將領，公眾最多想起的是2012年因涉貪被查的原總後勤部副部長谷俊山。

除了谷俊山外，解放軍後勤系統不時就會有官員落馬的消息爆出。追溯到中國建國之處，林彪「四大金剛」之一的邱會作，就在1960年擔任了總後勤部部長，且不說政治立場，邱本人在生活作風等問題上，難稱得上一個標準的中國軍人。

而在2006年，曾任解放軍總後勤部基建營房部部長的王守業，因貪汙1.6億元人民幣，包養5名情婦被中央軍事法庭判處死刑緩期執行。

在谷俊山案之後，原總後勤部司令部副參謀長符林國和後勤保障部原副部長劉生傑等多名將領被查。