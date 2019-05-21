【觀察】習近平視察稀土企業背後：中國擁有對美巨大優勢

中美貿易戰火重燃，內地學者金燦榮將稀土、美國國債和在華美企視為對美三大王牌，中共中央總書記、國家主席習近平周一（20日）視察稀土企業，被外界解讀為釋放與中美貿易戰有關的信號。 雖然中國外交部始終強調兩件事無必然聯繫，官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」就發文道出為何習近平被指有意打出這張王牌，在於中國在稀土領域對美國擁有明顯優勢。

習近平周一（20日）赴江西考察調研，了解企業生產經營和稀土產業發展情況。（新華社）

中國民間輿論和海外傳媒將習近平此次視察與中美貿易戰聯繫在一起，認為中國將動用這一王牌來應對美國的全方位打壓，儘管中國外交部始終強調，兩件事沒有必然聯繫。外交部發言人陸慷周一（20日）稱，中國領導人在國內考察並調研相關產業政策很正常，希望大家不要作過多的聯想。

俠客島的文章稱，由於稀土是不可或缺的戰略資源，對戰機、導彈、雷達、潛艇等高端武器極為依賴的美軍對此十分重視。美國軍方近來不斷渲染中國可能斷供引發美軍的潛在危機，呼籲早做準備。

文章續指，如同中國需要美國的晶片那樣，美國也離不開中國的稀土。儘管美國擁有可觀的140萬噸稀土儲量，但2012年的數據顯示，在該國400多間稀土上市企業中，進入生產階段的不超過5間，達到正常產量的只有2間，其中1間還是遭遇破產後，在中國融資的幫助下復活，另一間在短期內失去經營許可。

習近平視察稀土企業，被解讀為有意在中美貿易戰中打「稀土」王牌。（新華社）

美報告：重建境內稀土供應鏈需時15年

文章強調，與晶片產業一樣，稀土產業不能很快建立，2016年的美國政府報告估算，美國可能需要15年才能重建境內稀土供應鏈。相比之下，雖然曾遇到過諸多亂象，但中國的稀土行業擁有巨大優勢。文章稱，中國稀土資源儲量位於全球第一，在開採和分離技術上領先他國5年至10年。

文章進一步指，雖然北京明確否認習近平視察稀土與中美貿易戰有關，但實際影響虛虛實實，只要中國着手整合國內稀土行業，就會對美國產生較大的影響，此可謂動用第一張王牌。

被視為第二張王牌的美國國債近期亦有相關消息傳出。截至今年2月，中國仍持有1.131萬億美元的美國國債。5月15日，美國財政部公布數據，顯示中國在近4個月內首度減持美國國債，金額高達204.5億美元。有聲音指，隨着局面進一步惡化，中國恐會藉此報復美國。

（俠客島）