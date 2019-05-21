【華為風波】會卡脖子嗎？　內媒憂台積電成封殺華為不確定因素

美國封殺華為的風波持續，多個內地媒體轉載一篇自媒體文章，文章標題為「這家台灣企業，有可能卡我們的脖子嗎？」 文中提到為華為供應晶片的台灣積體電路製造股份有限公司（台積電）是否繼續與華為做生意，將對華為手機銷售造成重大打擊。

文章指華為最新旗艦機P30使用的7納米麒麟芯片就是台積電代工，一旦台積電與華為切割，將會對這一旗艦機型的銷售產生重大打擊。（VCG）

文章指出，台積電是全球第一的晶片代工企業。IC Insights數據顯示，台積電在晶片代工市場的份額高達51.6%，佔據了超過半數的晶片組裝市場。文章以以華為P30使用的7納米制程晶片為例，雖然可以由內地海思半導體公司設計，但要實際代工組裝晶片時，就要依賴台積電。形容海思是建築師，台積電是施工隊，兩者分工不同，但又不可互相取代。雖然中國亦有中芯國際負責代工組裝的公司，但在技術上還跟台積電差了一大截，更舉例指中芯國際預計今年量產14納米製程晶片，12納米工藝開發剛剛進入客戶導入階段，而台積電的5納米已順利試產並計劃明年量產了。

文章認為大陸的晶片製造公司中芯國際，在技術上遠遠落後於台積電。（VCG）

美國再施壓 台積電或頂不住壓力

台積電曾在5月17日表示，經評估後符合出口管制規範，決定不改變對華為的出貨計劃，文章形容台積電的態度是「積極又謹慎」，但當中仍然有憂慮及不確定性。因為台積電晶片組裝過程所需要的設備、技術和工藝等，都掌握在歐美手中，歐美在出售這些設備時都會要求簽很多限制性條款的，一旦違約，訴訟能夠告到買家的公司破產為止。台積電也簽了類似協議，因此歐美如果援引限制條款不讓台積電代工的話，台積電無法拒絕，否則將面臨巨額訴訟。

文章又舉例指台積電現在組裝涉及到的工藝專利掌握在英國ARM公司，而ARM公司也在去年美國制裁中停止了與中興的商業往來與合作，因此一旦歐美想在組裝工藝上施壓，台積電很可能無計可施。另外，文章又提到台積電是一家主要由歐美財團控股的企業，如果美國繼續對華為施壓，台積電或可能頂不住壓力而改變，拒絕與華為做生意。文章認為這非常考驗台積電管理層的判斷水平了。

華為最新旗艦機P30使用的7納米麒麟晶片就是台積電代工的。一旦台積電與華為切割，將會對這一旗艦機型的銷售產生重大打擊。而且華為要在短期內找到台積電的替代並不容易，而且製造晶片的設備很貴，需要很大的生產量才能把成本分攤，但文章仍呼籲華為要做好最壞的打算和各種準備。