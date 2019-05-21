【中美貿易戰】新華社：美國豆農的心聲是貿易戰早日解决

中美貿易戰其中一個焦點是美國大豆。日前，中國官媒《新華社》遠赴美國南部路易斯安那州，採訪當地豆農雷．謝克斯奈德，「播種機在廣袤的土地上駛過，隨種子播下的還有這位六旬老人的希望：願中美經貿摩擦早日解決。」

雷．謝克斯奈德的農場在當地相當具規模。（新華社）

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報道指，雷．謝克斯奈德的農場是其父親在1965年創立，總面積達3000英畝，其中2200至2400英畝種植大豆，是當地最具規模的農場之一。農場的主要收入依靠出口，將90%的大豆及40%的粟米外銷以中國為主的海外市場。

報道引述雷．謝克斯奈德表示，中美貿易和諧之時，農場多年來得益穩定的對華出口，不僅已還清早年欠下的貸款，更置辦了多部先進的農松。雷．謝克斯奈德期待通過自己的辛勤工作，引進更多新設備，提高效益。

雷．謝克斯奈德又提到，農場在2018年共種植2300英畝大豆，平均每英畝的產量有71蒲式耳（即約蒲式耳約1931.2公斤），是農場半世紀以來大豆產量的最高紀錄，「大豆成本低、產出高，只要海外市場穩定，足以提供豐厚的利潤。」未料在中美貿易戰爆發後，對華大豆出口下滑約50%，加上價格走低，粗略計算，農場的年收入因此減少約33萬美元。

港口官員保羅．奧庫安。（新華社）

另一方面，南路易斯安那港是美國吞吐量最大的港口，港口官員保羅．奧庫安更指，港口同時亦是美國最大谷物出口港，美國一半的谷物出口都是在這裏出發，中國是重要的目的地之一。惟在2018年，南路易斯安那港在中美貿易戰的影響下，進口貨物吞吐量下降5.3%，今年第一季度亦較同期下跌12.2%。

至於路易斯安那州經濟部門官員皮爾遜亦認為，路易斯安那州與中國的經貿往來「極其重要」，雙方是「良好的貿易夥伴」，中美貿易戰已令路易斯安那州對華商貿關系受影響，「美國經濟增長離不開與中方的合作。」

南路易斯安那港在中美貿易戰的影響下，進口貨物吞吐量下降5.3%，今年第一季度亦較同期下跌12.2%。（新華社）

根據世界最大投資銀行德銀的最新報告，路易斯安那州是美國受到中美貿易戰影響最嚴重的州份。報道在最後表示，不論是雷．謝克斯奈德、保羅．奧庫安或皮爾遜，他們的共同心願都是中美貿易戰盡快結束。

（新華社）