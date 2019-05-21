【中美貿易談判】華外交部回應特朗普：協議須雙向平衡和平等互利

美國總統特朗普近日接受媒體採訪時稱，中美之間的協議不可能是對等的（50-50），由於中國過去的貿易做法，協議必須更有利於美國。 中國外交部今日（21日）回應稱，要求兩國經濟體在貿易實踐中絕對對等開放是不現實的，談判貿易協議必須是雙向平衡和平等互利的。

美國《霍士新聞頻道》19日（周日）報道稱，特朗普接受訪問時表示，美國對中國貨品實施關稅，令企業把生產從中國遷移到越南及其他亞洲國家。他強調，中美貿易的任何協議，都不能是「50-50」的對等協議。由於中國過去的貿易做法，協議必須更有利於美國。

中國外交部發言人陸慷稱，談判貿易協議不可能在所有領域要求絕對平等，必須是雙向平衡和平等互利的。（資料圖片）

外交部發言人陸慷今日回應稱，必須釐清「是否對等」和「對誰更有利」這兩個概念。在貿易關係中，這兩者不應該是一回事，要求兩個經濟體在貿易實踐中絕對對等開放是不現實的，更何況經濟全球化本身就是一個各國優勢互補、互通有無的過程。

陸慷舉例稱，2017年中國對帶殼花生徵收的關稅稅率是15%，而美國是163.8%，「這個能簡單的說美國佔了便宜嗎？」

陸慷指出，所謂貿易互惠互利應該是指所有產業開放市場實現整體互惠和利益的平衡，簡單的認為美國在中美貿易中吃虧的看法是不科學的，也是不專業的，所以談判貿易協議不可能在所有領域要求絕對平等，必須是雙向平衡和平等互利的。

（綜合報道）