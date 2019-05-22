視察陸軍步兵學院　習近平：一切辦學活動都要聚焦能打仗、打勝仗

國家主席、中央軍委主席習近平周二（21日）上午到位於江西南昌的陸軍步兵學院視察。習近平強調要全面提高辦學育人水平，為強軍事業提供有力人才支持。

習近平先是接見解放軍駐江西部隊副師職以上領導幹部、建制團級單位主官，以及陸軍步兵學院本部正團職以上幹部和石家莊校區主官、專家教授代表，並一同合影留念。習近平其後又在障礙訓練場察看學員的訓練情況，詳細了解有關的訓練設施，最後則到學院的紅色資源研究中心聽取有關情況介紹。

習近平在障礙訓練場察看學員的訓練情況。（新華社）

習近平在聽取學院的工作匯報後發表重要講話，強調辦甚麼樣的院校、培養甚麼樣的人才，是辦學育人首先要解決的問題，「軍隊院校因打仗而生、為打仗而建，必須圍繞實戰搞教學、着眼打贏育人才」，要立起為戰育人的鮮明導向，一切辦學活動都要聚焦能打仗、打勝仗，「做到打仗需要甚麼就教甚麼、部隊需要甚麼就練甚麼」，使人才培養的供給與未來戰場的需求精準對接。

習近平又表示要加快推進辦學模式和運行機制創新，推動學科專業建設與時俱進，加強學院師資力量整合升級與引進共享院外優質教育資源，有針對性地加強配套保障，確保教育訓練順利進行。

習近平在最後要求學院黨委班子要帶頭加強自身建設和政治歷練，提高領導水平和專業素養，堅持嚴字當頭，深入糾治「四風」特別是形式主義、官僚主義，確保風清氣正。

（新華社）