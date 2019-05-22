習近平江西召集6省主官　推新中部崛起戰略

5月21日，中共總書記習近平在江西南昌主持召開推動中部地區崛起工作座談會。 稍早前，習近平在江西視察稀土企業、革命老區、長征出發地，以及解放軍陸軍步兵學院。

5月21日，正在江西考察調研的中共中央總書記習近平，在南昌主持召開推動中部地區崛起工作座談會。（新華社）

在推動中部地區崛起工作座談會上，除陪同人員副總理劉鶴、中共中央辦公廳主任丁薛祥等4人外，還有12位來自中部6省的主官。

中部崛起是指促進中國中部經濟區共同崛起的一項國家政策，由前總理溫家寶提出，與西部大開發、振興東北齊名。

這一政策的背景在於當時面對中國東部地區的高速發展和西部大開發的夾擊，中部地區出現發展水平不及東部，發展速度不及西部的窘況。造成該現象的根源在於中部開發滯後，從而失去發展先機；高層對中部缺乏傾斜政策，成為政策洼地；民眾思想解放不夠，未抓住機遇。

中部崛起覆蓋範圍包括河南、湖北、湖南、江西、安徽、陜西6省。習近平曾分別于2013年、2014年、2016年視察湖北、河南、安徽時，均提到中部崛起的重要性。

公開數據顯示，過去十年，中部地區GDP總量從占全境的18%上升至20%，平均增速11.6%，城鎮化率從36.5%提升至51.2%，貧困人口減少2,430萬。

中部地區亟需國家政策支持。（新華社）

雖然溫家寶提出的中部崛起政策在2006年至2016年十年間改變「中部塌陷」局面，但并未真正崛起。

中國官方一份報告也坦承，中部地區仍存在諸多困難和挑戰，包括貧困面仍較大，對外開放仍然滯後，新戰略定位帶來的挑戰，內部協調發展問題，轉換發展方式和發展觀念問題等。

因此，國家發展和改革委員會在2015年提出新十年中部崛起規劃，力求在2016年至2025年間中部6省實現全方位發展。

與早前沒有太多獨立政策支持相比，新規劃將給予中部地區更多先行先試的改革空間，包括對外開放、設內陸自貿區等。

另根據規劃，中部地區將建設六大城市群，包括太原都市圈、中原城市群、皖江城市群、武漢城市圈、長株潭城市群、環鄱陽湖城市群。