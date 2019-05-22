【貿易戰】措辭激進　人民日報炮轟美「螳臂當車」勸「懸崖勒馬」

綜合媒體22日報道，持續超10天的內地主流媒體對美發動的輿論反擊戰仍在持續，官媒《人民日報》的炮火似乎越來越猛。在最新文章中罕見地使用極具信號意義的「螳臂當車」和「懸崖勒馬」，引起關注。

特朗普對華突加關稅致中美貿易戰陡然升級。（資料圖片/路透社）

在形成慣例的每天2篇文章中，作為中共喉舌，《人民日報》針對美國的措辭有激進化的趨勢。

在5月21日的《大國之間戰略誤判，後果嚴重》中，《人民日報》狠批美國身體進入21世紀，而腦袋還停留在過去，大搞新冷戰。文章暗批美國總統特朗普稱為保持絕對優勢，打壓別國，只能是逆時代潮流而動，只會自食苦果，更不可能再次偉大。

《人民日報》「正告」美國政客，「妄圖剝奪近14億中國人的發展權利、阻攔中華民族偉大復興的歷史進程，終將被證明是螳臂當車。」

《人民日報》在評論文章中勸美國「懸崖勒馬」，不要「冒天下之大不韙」。（資料圖片/路透社）

在同日的《「對華文明沖突論」可以休矣》文章中，《人民日報》又狠批美國官員拋出的「文明沖突論」，並反問難道忘了黑人受歧視、印第安人被屠殺的歷史了嗎？文章強調，「對那些熱衷於種族主義的斯金納們，人們必須大喝一聲，懸崖勒馬吧！不要冒天下之大不韙，再執迷不悟、一意孤行，前面就是萬丈深淵！」

按照慣例，《人民日報》只有在最後緊急關頭才會祭出諸如「螳臂當車」「懸崖勒馬」等釋放強烈信號的措辭。這不得不讓外界猜測北京會做出何種大動作。

包括《人民日報》在內的中國官媒連日發動「輿論戰」，駁斥美國在貿易問題上對中國的指責。（資料圖片）

而在5月22日的《輕舟已過萬重山》文章中，《人民日報》稱美國拋出所謂的「中國退步論」終將是自摑臉皮、貽笑大方。文章強調，美國罔顧事實、亂扣帽子、極限施壓，嚴重透支其國際信用，既無助於問題的解決，更抹黑不了中國的國際形象。

《人民日報》同日還刊登了《美國驕縱霸淩難擋開放合作大勢》一文，借中國前駐歐盟使團團長楊燕怡的話稱，「美國優先論」，「再次偉大論」都是有毒的觀念的最新實踐，是以他國利益受損為前提，必然為國際社會所不齒。