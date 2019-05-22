美議員推動《中國債務陷阱法案》　華外交部：美方應抱健康心態

美國多次指中國的「一帶一路」會讓非洲等國家陷入債務陷阱，眾議員謝爾曼（Brad Sherman）近日更正在推動《中國債務陷阱法案》（China Debt Trap Act）。 中國外交部22日（周三）回應稱，奉勸美方如果真的關心發展中國家，不如主動提供一點實實在在的幫助，如果自己做不到，至少也應該對其他國家間幫助非洲發展的努力抱有一個健康的心態。

美國眾議員謝爾曼（Brad Sherman）近日正在推動《中國債務陷阱法案》（China Debt Trap Act）。（資料圖片/網絡圖片）

據美媒早前報道，眾議員謝爾曼推動的《中國債務陷阱法案》建議，「像斯里蘭卡這樣與中國簽署協議搞基建而背負巨債的國家，簡單宣布『拒絕承認債務』（renounce the debt）。」

謝爾曼指，「我的這個法案，將令美國人不能僅僅因一國拒絕承認『中國債務陷阱債務』，就降低別人的信用等級，或者拒絕給別國提供貸款。我們會給中國人機會，讓他們提前把協議交給我們評估，以界定相關債務是否屬於『債務陷阱債務』。如果我們評估認為是不公平協議，我們可以請相關國家拒絕承認這種債務」。

中國外交部發言人陸慷22日回應稱，美國一些政客稱中國在一些國家製造了「債務陷阱」，他建議他們聽一聽被他們關心的國家是甚麼反應。以非洲為例，納米比亞總統根哥布近日表示，實際上中國對納貸款只佔納政府全部債務的2.6%，大多是無息貸款。中納貸款協議是由雙方經過平等協商達成的，不附加任何政治條件。

陸慷又舉例，莫桑比克總統紐西表示，非洲債務問題並非中方造成，而恰恰是那些在債務方面指手畫腳的國家造成的。吉布提總統蓋萊表示，批評「一帶一路」的人正是既沒有計劃也沒有行動的人，那些無端指責不會動搖我們對「一帶一路」的信心，不會動搖我們對中國和非中合作的信任。

外交部：美方應主動提供實際幫助

陸慷強調，奉勸美方如果真的關心發展中國家，不如主動提供一點實實在在的幫助，如果自己做不到，至少也應該對其他國家間幫助非洲發展的努力抱有一個健康的心態。

（綜合報道）