【中美貿易戰】人民日報：國際秩序不容任性妄為　無視規則必失敗

中美貿易戰持續，以華為為首的多家中國公司亦受美國封殺。官媒《人民日報》刊登社評，表示美國任性妄為，將單邊規則凌駕於國際規則之上，最終只會失敗。

官媒《人民日報》刊登社評，表示美國任性妄為，將單邊規則凌駕於國際規則之上，最終只會失敗。（資料圖片）

文章以「國際秩序容不得任性妄為——無視規則必將失敗」為題，稱中美貿易爭端的實質，是美方繞開世界貿易組織爭端解決機制，根據美國國內法挑起國際貿易摩擦。而美國對華加徵關稅，是對本國承諾和世貿組織規則的無視，是將單邊規則凌駕於國際規則之上的任性妄為。

文章批評，美國視國際規則為玩物，合則用、不合則棄，其單邊主義行為，對國際規則和全球治理構成重大挑戰，出發點是以強權手段謀求一己私利，「刻意以強權挑戰規則，妄圖把規則當橡皮泥任意碾壓。」

文章強調，當前世界力量格局快速轉變、多極化特徵日趨明顯，在跨國問題日益增多、對全球規則體系需求不斷上升的國際形勢下，美國抱定單邊主義思維，只能是給自己和他國製造麻煩。逆規則肆意妄為，注定要被撞得「鼻青臉腫」，「再次偉大」的目標只會徒留笑柄。

文章結尾道，世界發展大勢從來不會以任何人的意志為轉移，美國推翻國際關係準則的做法正導致一些夥伴減少對美國的依賴。若繼續蔑視規則，就是在肆意損害國際社會的共同福祉和世界各國的正當利益，就是選擇了一條自棄之路，「這條路注定只有一個終點，那就是失敗。」