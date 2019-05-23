【華為被禁】美對華技術封鎖　俄媒警惕：明天也會向俄羅斯下手

自美國對華為實施「封殺令」後，全球多個企業先後決定暫停與華為的業務往來。 新華社旗下刊載外電文章的《參考消息》23日報道，俄羅斯「自由媒體」網站20日發表文章《美國對中國進行技術封鎖，下一個是俄羅斯》稱，美國今天打壓華為，明天可能會這樣向其他國家的公司下手。

在美國總統特朗普頒發對華為「封殺令」的背景下，多家美公司對華為「斷供」。（視覺中國）

文章稱，美國科技公司紛紛對華為進行技術封鎖。事態發展超出了局部貿易爭端的範疇，除經濟維度外，還有政治維度。

俄羅斯科學院普里馬科夫世界經濟和國際關係研究所中國經濟和政治部主任謝爾蓋．盧科寧認為，華盛頓正設法在與北京的競爭中贏得時間。美國試圖保持科技領先地位，而中國是為數不多能夠在中長期內對此構成威脅的國家之一，因此美國作出了千方百計限制其發展的決定。如今雙方正在展開針對物聯網所需的5G市場的爭奪，而華為是這方面的領軍者之一。

文章又認為，俄羅斯有一天也會被美國進行技術封鎖。只不過俄羅斯對美國技術的使用較少，參與全球經濟的程度很低。俄政府直屬財經大學副教授、政治學家列昂尼德．克魯塔科夫則認為，白宮同中國公司的衝突只是更大規模全球經濟和政治轉型進程中的局部案例。

在美國「窮追猛打」下，華為公司再次被推上風口浪尖，俄媒警惕下一個輪到俄羅斯受壓。（路透社）

文章指出，華為事件表明，如果當初訂立統一的互聯網協議，那麼世界會出現一個共同的系統管理員，一切都將根據這個協議運轉。比如說，引擎可能在日本製造，零部件在韓國生產，平台是德國的，設備是俄羅斯的，將它們連接起來的協議由美國制定和監督執行。協議將決定相關對象的工作能力和行動意願。若此舉成功實現，那麼現在人們就會生活在一個可以封殺整家公司、整座城市甚至整個國家的世界中。例如，倘若俄羅斯只能依靠GPS系統（注：由美國國防部研製），一旦美國人封殺俄羅斯，那麼很多俄羅斯武器都將毫無用處。

文章還稱，美國人後來談論俄羅斯網絡威脅僅僅意味著，他們在明白無法友好地落實上述計劃後，開始親手破壞這個計劃，爭端由此爆發。

（參考消息）