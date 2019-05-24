【中美貿易戰】IMF報告：加徵關稅的成本幾乎全由美國進口商承擔

中美貿易戰愈演愈烈，國際貨幣基金組織在當地時間周五（24日）發表報告，指緊張的局勢對兩國消費者及許多生產商均造成負面影響，加徵關稅導致中美貿易額減少，雙邊的貿易逆差卻基本沒有變化。 報告又提到，因加徵關稅而導致的成本上升，幾乎全部是由美國的進口商承擔，部分關稅更已轉嫁給美國消費者。

報告認為，雖然中美貿易戰迄今為止對全球增長的影響較溫和，但近來的緊張局勢升級，可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及2019年全球增長的預期復蘇。

報告指，「美國和中國的消費者顯然是貿易緊張局勢的受損者」。（視覺中國）

美國最近一次對總值2000億美元的中國貨品加徵關稅，隨後中國採取報復措施，向總值160億美元的美國貨品加徵關稅。報告分析加徵關稅對中美兩國消費者及生產商的影響。對消費者而言，因關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔，部分關稅已轉嫁給美國消費者，其餘部分則由進口商通過降低利潤率吸收，但進一步提高關稅仍可能會同樣地轉嫁至消費者，「美國和中國的消費者顯然是貿易緊張局勢的受損者」。

而對於生產商而言，受貿易轉移及貿易商品價格市場分割兩個因素作用，受關稅影響的美國和中國生產商，以及使用這些商品作為中間投入的生產商都是潛在的輸家。

報告在最後指出，中美互相加徵關稅，對雙邊貿易差額的影響有限，但如果相關的額外影響，擴大到兩國之間所有貿易，預計短期內將使全球的GDP下降1/3個百分點。中美貿易戰影響深遠，如果不能解決貿易分歧以及其他領域的貿易爭端進一步升級，可能會再次削弱商業和金融市場情緒，對新興市場債券利差和匯率產生負面影響，導致投資和貿易增長放緩。

貿易壁壘增加則會擾亂全球供應鏈，並影響新技術傳播的速度，最終導致全球生產率下降和福利減少。至於進口限制增加則會降低可貿易消費品的可負擔程度，對低收入家庭造成不成比例的損害。報告形容，就全球經濟而言，「2019年是一個微妙的年份」。

（國際貨幣基金組織網站）