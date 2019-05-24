【貿易戰】中國駐英大使劉曉明：美明打「貿易戰」暗打「技術戰」

針對美國政府近來對華為的一系列圍堵行動，中國駐英大使劉曉明於5月21日在深圳華為大學發表主旨演講《第四次工業革命的機遇與挑戰》。 劉曉明在演講中提出，美國想把中國技術大發展的勢頭遏制下去。因此美國不甘心只把華為拒之美國門之外，還要在全世界進行圍堵。在這樣的背景下，我們應該理直氣壯地講華為的故事。對於西方的不實指責，我們敢於發聲，善於發聲，對於一些捕風捉影的謠言更是堅決回擊。

中國駐英大使劉曉明指出美明打「貿易戰」暗打「技術戰」。（網上圖片）

據央視新聞報道，劉曉明在演講中提到，美國在貿易問題上對中國發難，原因很多，實際上是「項莊舞劍，意在沛公」，明面上打「貿易戰」，暗地裡在打「技術戰」，想把中國技術大發展的勢頭遏制下去。因此美國不甘心只把華為拒之美國門之外，還要在全世界進行圍堵。

劉曉明解釋稱，美國日益認為，中國在政治地位、國際影響力、資源稟賦基礎、人口人才等各方面都與美國棋逢對手。因此美國政府發布的《國家安全戰略報告》明確將中國作為「戰略競爭對手」。

日前，美國總統特朗普於5月15日簽署行政令，將限制華為在美國銷售其電信設備。 美國政府還稱中國企業有義務幫助北京進行間諜活動，將華為與68家子公司列入禁止與美國公司做生意的黑名單。

5月22日，美國國務院國際安全與防擴散局宣布對13個中國企業及個人實施制裁，其中包括友祥科技、浙江兆晨科技等10家企業以及3名個人。

聲明指出，任何美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術，不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同，不得向這些企業與人員提供任何協助，暫停授予這些人員現有的所有許可。

作為中國通訊設備代表性企業，華為屢遭美國打壓（VCG）

另據新加坡《聯合早報》5月23日消息，由美國國會兩黨議員組成的一個小組於5月22日提出一項立法，要為美國電信供應商提供約7億美元補助款，彌補他們將華為設備從網絡移除所造成的成本。

據該小組的聲明，該法案還將阻止在下一代5G網絡中使用華為和中興通訊的設備或服務。

對此，劉曉明認為，「我們應該理直氣壯地講華為的故事。對於西方的不實指責，我們敢於發聲，善於發聲，對於一些捕風捉影的謠言更是堅決回擊。」 他還提出三個「不要」，他表示，我們要有清醒認識，要做好打「持久戰」的準備。一是「不要怕」，二是「不要慌」，三是「不要躲」。

針對近期美國頻頻打壓中國企業的行為，中方多次表示反對。 中國外交部長王毅5月22日表示，美國動用國家力量，以莫須有的罪名，無端打壓華為這樣一家中國民營企業，這是典型的經濟霸凌行為。

5月23日，中國商務部新聞發言人高峰表示，已注意到美方有關舉措。中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對中國企業進行所謂的「長臂管轄」。 高峰強調，中方敦促美方停止錯誤錯法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊。中方將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益。