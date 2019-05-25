【茅台反腐】原董事長從大功臣淪為階下囚　1年內8名官員涉案落馬

中國酒業巨頭茅台集團原董事長袁仁國，因為嚴重違紀違法問題被調查及逮捕，再次將貴州茅台推上風口浪尖。緊接在袁其後，該集團電商公司原董事長聶永也因涉嫌受賄罪被逮捕。 茅台集團三日內有2名高管涉嫌受賄被捕，亦引起外界對茅台酒反腐關注。據統計，近一年內，已累計有8名官員因茅台酒的問題被「雙開」（同時開除黨籍和公職）。 據悉，茅台酒又被稱為「液體黃金」。按照飛天茅台人民幣1499元/瓶的價錢計算，2兩茅台酒的價格與1克黃金相近。

袁仁國在茅台公司工作了43年，其中擔任貴州茅台上市公司董事長達18年，擔任茅台集團董事長8年。（資料圖片/視覺中國）

打造萬億市值茅台的大功臣「跌倒」

今年63歲的袁仁國曾是茅台崛起的最大功臣。據內媒報道，袁仁國19歲進入茅台酒廠，從一線製酒工一步步晉升，最後攀上茅台集團一把手的位置。據公開履歷，袁仁國整個職業生涯都是在茅台，他在此工作了43年。

而在袁仁國執掌貴州茅台的18年裏，茅台一路反超五糧液，超越全球酒業巨頭Diageo登頂「全球酒王」，上市公司市值曾一度突破萬億元人民幣。

袁仁國曾接受央視反腐紀錄片《永遠在路上》採訪，他當時說「中央八項規定」對茅台是好事，還稱茅台酒跟腐敗沒有聯繫。（影片截圖）

據內媒報道，袁仁國本人曾在央視反腐紀錄片《永遠在路上》的鏡頭裏表示，「是反腐拯救了茅台，茅台的公務消費占比由之前的30%以上降到不足1%，已經成功由公務消費轉向大眾消費。」。不過借助反腐崛起的茅台卻成為腐敗滋生溫床，袁仁國自身也是在茅台酒問題上「跌倒」。

據貴州省紀委監委網站22日公布的調查信息顯示：袁仁國將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附，撈取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞茅台酒行銷環境；大搞「家族式腐敗」；轉移贓款贓物，與他人串供，對抗組織審查。23日，袁仁國被貴陽市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪逮捕。

時至2019年，茅台酒仍然是稀缺品。標價人民幣1499元的500ml飛天茅台在市場上一瓶難求，零售價漲至人民幣2000元以上。（資料圖片/視覺中國）

1年內8官員因茅台酒「斷送」前程

實際上，袁仁國在去年5月份已卸任茅台集團董事長、股份公司貴州茅台董事長等多重職位，全面退出茅台。有分析認為，彼時伴隨著袁仁國的全面退出，某種程度拉開了茅台酒官場反腐案序幕。之後去年的11月27日起，貴州開始有官員因為茅台問題被「雙開」：

2018年11月27日——鳳岡縣委原書記廖其剛：違規收受茅台酒等禮品、禮金，以及搞權色交易；違反生活紀律，與女下屬發生不正當性關係。 2018年11月27日——從江縣委原書記張廣淵：違規收受禮金、茅台酒。 2018年12月5日——六盤水市鐘山區委原常委、副區長郭銳：違規向管理服務物件借款，轉賣茅台酒批條獲利。 2018年12月5日——六盤水市公安局公安交通管理局原政治委員趙福軍：收受管理服務物件茅台酒並轉賣獲利。 2019年1月29日——遵義市播州區政協原黨組副書記、副主席黃曉伍：收受管理服務物件茅台酒及錢物和多次借用管理服務物件車輛。 2019年5月9日——遵義市播州區人大常委會原黨組成員、副主任倪堂林：收受管理服務物件貴州茅台酒及香煙，接受管理服務物件為其車輛ETC卡充值。 2019年5月9日——仁懷市原市委常委、宣傳部部長羅小軍：收受管理服務物件貴州茅台酒及錢物等。 2019年5月23日——六盤水市公安局盤北經濟開發區分局局長、紅橋分局負責人周雪松：違規收受茅台酒等禮品;違反廉潔紀律，違規從事營利活動。

已落馬的貴州原副省長王曉光被爆也涉及茅台酒經營問題。（網絡圖片）

除了這8名官員以外，此前落馬的貴州省原副省長王曉光，據報與袁仁國、茅台公司關係不錯，也涉及茅台酒經營問題。

有報道稱，王曉光在貴陽開了四家名酒專賣店，交給家人打理。他自己負責「貨源」，由家人進行銷售。名酒專賣店生意清淡時，他還授意下屬去自家店採購。王曉光邊收邊賣，將巨額利益收入囊中。「在他落馬前的半年內，他老婆將家中上百瓶名貴白酒倒入下水道。據估計，這段時間王曉光夫婦倒掉的白酒價值數十萬。」

今年4月，王曉光被指受賄、貪污、內幕交易案，在重慶市第一中級法院一審宣判，被判處有期徒刑20年，罰款約1.7億元人民幣。

（第一財經、中國網）