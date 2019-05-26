【中美貿易戰】銀保監郭樹清：美國從對華貿易逆差中獲得極大好處

25日（上周六），原定出席2019清華五道口全球金融論壇的銀保監會主席郭樹清，因有事沒有親臨會場，由他人代表宣講了演講稿。 郭樹清的演溝涉及中美貿易摩擦中的不少核心議題，他指出美國從對華貿易逆差中獲得極大好處，又駁斥「中國偷竊美國技術論」及中國經濟的快速發展是實行「國家壟斷資本主義」的結果兩種說法。

美國總統特朗普多次聲稱對華貿易逆差不利美國，並以此為由發動貿易戰。（資料圖片）

郭樹清提出，美國實際上從對華貿易逆差中獲得極大好處。首先，美國對中國貨物貿易逆差將近60%來自外商投資企業，其中相當部分是美資企業，銷售這些產品最終形成美國公司的收入和利潤。美資企業全球海外銷售總額增長的三分之一來自中國市場。中美貿易不平衡中61%來自加工貿易，在實際價值分配中，中國真正得到的增加值很少。

其次是美國消費者通過中美貿易獲取巨大的「消費者剩餘」。據統計，美國市場零售商品中四分之一左右從中國進口，例如，沃爾瑪售賣的產品中26%直接來自中國。中國物美價廉的產品源源不斷輸入美國，降低了美國家庭的生活成本，提升了福利水平。

三是美國輸往中國的產品和服務都是中國發揮價格支撐的領域。例如，糧食、能源、飛機、晶片等大宗商品，如果沒有中國的大量採購，其價格決不是今天的水平。四是上世紀90年代以來，美國出現「高消費，低通脹」奇蹟，一個重要原因是人口超過歐美日總和的中國，增加了全球消費品供給。

五是美國獲得廉價資本回流。中國貿易順差積累的資本，以購買美國國債的資產方式支撐著美國的消費和投資。截至去年年底，中國有7.3萬億美元的資產，其中一半以上以美元形態存在，使得美國市場資金成本極低，為經濟的復蘇和繁榮創造了極為有利的條件。

六是美國長期佔有中國巨額儲蓄資源。中國的國民儲蓄率一直處於較高水平。美國對中國巨大的經常賬戶赤字，意味著美國同等規模的體系，美國金融體系中直接融資佔比很高，存款創造效應低。美國的廣義貨幣和現金增長緩慢，與上世紀七八十年代形成鮮明的對照，足以解釋美國經濟金融的新秘密：美國甚至連印製和發行美元的費用也節省了很多。

中美貿易戰如火如荼，美方一直指責中國偷竊美國技術，中方則一直予以否認。（資料圖片）

郭駁斥「中國偷竊美國技術論」

美國方面一直指責中國偷竊美國技術，郭樹清也予以駁斥。他說：「中國40年前開始引進外資，境外投資者從中國獲得了巨大的利益，實際使用外資約2萬億美元，其中美國對華投資800億美元。目前形成的資產1500億美元。這些建立在企業互惠互利的基礎上，沒有一個項目合同是中國政府強制外方簽訂的，現在美國突然指責中國的法律是『強制獲取外商知識產權』，甚至使用『偷竊』這樣的字眼，這是對中國人民的侮辱。」

郭樹清指出，以市場換技術，或者以技術換市場，本來是西方國家發明的，基於公平原則的交易是市場認可的。歐美國家一直標榜自由貿易，聲稱向發展中國家轉移技術，現在看來美國根本沒有兌現自己承諾的意願。

他認為，美國借知識產權保護之名行貿易保護之實，對中國的指責完全沒有依據。如今的中國已是知識產權國際規則的堅定維護者和積極建設者。「僅僅在幾年前美國政府、機構和政要都公開肯定中國知識產權保護取得巨大進步。這一切難道一夜間就改變了嗎？」郭樹清如此質疑。

郭：不存在「國家壟斷資本主義」

近年來，國際上有觀點認為，中國經濟的快速發展是實行「國家壟斷資本主義」的結果，郭樹清認為這種說法毫無根據。

郭樹清指出，中國的經濟成分已呈現出日益明顯的多樣化特徵，國有企業的市場份額一直在持續下降。加上政府經濟活動，國有經濟在GDP中的佔比不足40%，國有企業中很多也在境內外上市，實際上是股份制企業，百分之百的純國有企業已經極少。大型國有企業中，也有大量子公司控制權已讓渡給民營企業，即使是中央國有企業，相互之間也處於競爭之中。20多年前軍工企業改革時，每個行業都分成兩家以上的公司。

當前，民營和外資幾乎可以進入所有行業、所有領域，沒有任何限制和壁壘。中國的產業政策、信貸政策是指導性的，不是指令性的，各項政策的落地要堅持市場化、法制化原則，因時因地制宜，沒有搞一刀切。發布這種指導性政策也是各個國家普遍採用的方法，如美國的「出口倍增計劃」、歐盟的「工業復興戰略」等。

金融業也形成了多樣化的格局，中國金融機構有國有控股也有民營化外資控股，上市機構和農信社還有自然人參股。目前中國4588家銀行業機構中民營機構控股的超過3000家，170家中資保險公司多數為民營控股，證券公司和基金公司也多數是民營為主。即便是五大銀行，社會股權佔比平均達到30%，有的甚至超過40%。特別需要指出中國五大銀行的市場份額現在只有37%，與英美等國家前五大銀行的市場份額的佔比很接近。

（綜合報道）