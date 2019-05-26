【中美貿易戰】張連起：到了拗手瓜階段　中國會痛但絕不會輸

全國政協常委、中國稅務學會副會長張連起近日接受官媒採訪時表示，在中美經貿摩擦過程中，中國會痛，但絕不會輸，中美經貿摩擦到了「掰一掰手腕」（拗手瓜）的階段。

張連起表示，在中美經貿摩擦過程中，中國會痛，但絕不會輸。（資料圖片）

提到剛剛過去的十一輪中美經貿談判，張連起打了個比方：中方希望像打乒乓球一樣有來有回地推動談判進程，為達成雙贏的協議付出了最大的努力、誠意和貢獻。而美方卻小動作不斷，頻頻放話威脅，像打美式橄欖球一樣只想壓倒對方，觸及損害中方國家尊嚴與核心利益的底線。

張連起指，這一方面反映出美國在心態上仍然沒有對中國的經濟、中國作為一個大國正在不斷強大起來的這種動態做好準備，也沒有對正在到來的多極化世界做好準備，所以對這種現狀表現出一種極度的焦慮，呈現出一種歇斯底里的狀態。

張連起強調，中美貿易摩擦對中國經濟的影響從短期來看，會對產業鏈、就業有不利影響，但從中長期看，會倒逼中國的自主創新、轉型升級。他又指美國高估了自己的經濟，低估了中國的決心和意志，錯估了包括經貿在內的世界多元化發展的趨勢。在中美經貿摩擦過程中，中國會痛，但絕不會輸，中美經貿摩擦到了「掰一掰手腕」的階段。

（中央廣播電視總台中國之聲）