圓明園三園將重新合圍　園方塑雕像感謝曾憲梓捐800萬助修復　

1860年英法聯軍洗劫圓明園後，昔日的皇家園林成為一片廢墟，原本的圍牆被毀壞殆盡。 據《央視》報道，圓明園的外圍牆已基本修復完畢，等到其正門「大宮門」完成修復並與其連接，將令圓明三園實現合圍，形成完整的圓明園總體格局。 報道指出，金利來集團創辦人曾憲梓於1993年捐800萬（人民幣，下同），資助圓明三園外圍牆修復工作，具有決定性的作用。

本月24日（上周五）上午，曾憲梓雕像揭幕儀式在圓明園遺址公園三園交界舉行，現年85歲的曾憲梓亦來到現場。（視覺中國）

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圓明園是清代大型皇家園林，由圓明園、長春園和綺春園組成，所以也稱圓明三園。史書記載，包圍三園的內外圍牆總長度約為17000延長米，牆高約2.8米。但1860年圓明園被毀後，原本的圍牆已被毀壞殆盡。

時至1983年7月，中共中央、國務院批准的《北京城市建設總體規劃方案》中明確規定要建成「圓明園遺址公園」。同月，北京市政府決定成立圓明園遺址公園籌建委員會，並撥專款40萬元，修復長春園東、北、南三面圍牆。1993年3月，曾憲梓來到圓明園遺址參觀後，表示願意捐資800萬元用於修復圓明園圍牆。《央視》報道指，這筆捐款加快圓明園圍牆修整工作的進程，對圓明園大遺址保護起到決定性作用。

本月24日（上周五）上午，曾憲梓雕像揭幕儀式在圓明園遺址公園三園交界舉行，現年85歲的曾憲梓亦來到現場。圓明園管理處主任李博表示，這是用以感謝曾憲梓對圓明園大遺址保護做出的貢獻，傳遞曾憲梓崇高的愛國主義精神。

大宮門（紅圈示）是圓明園中唯一尚未恢復正門功能的區域。下一步，大宮門將啟動保護展示，並與修建的這些圍牆連接起來，形成完整的圓明園總體格局，將圓明園三園重新合圍。（網上圖片）

圓明三園外圍牆已基本修復完畢

資料顯示，截止2008年10月，圓明三園外圍牆已基本修復完畢，共計約11170餘延長米。《央視》指，這從根本上改變圓明園當時界限不清的現狀。

而圓明園的正門位於圓明園中軸線的南端，通常稱為「圓明園宮門」或「大宮門」，其在英法聯軍火燒圓明園時焚毀。雖然同治皇帝（1861年11月至1875年1月在位）開始重修圓明園，決定重點修復大宮門，但並未修復完成就停工，大宮門在隨後的100餘年時間裡逐漸荒廢。

據介紹，大宮門是圓明園中唯一尚未恢復正門功能的區域。下一步，大宮門將啟動保護展示，並與修建的這些圍牆連接起來，形成完整的圓明園總體格局，將圓明三園重新合圍。

（央視）