【華為被封】任正非：從未覺得華為會死　我們完全靠自己不靠美國

華為總裁任正非上周二（21日）接受央視《面對面》節目專訪，央視新聞頻道周日（26日）播出專訪內容。 任正非在訪問中指出，勝利一定是屬於華為的，因為「我們完全靠自己，不靠美國」。他又指，華為「從來就沒覺得我們會死亡」，公司已經製作兩萬枚金牌獎章，上面有題詞「不死的華為」。

任正非接受央視專訪。（央視）

籲重視教育 提升國家競爭力

被問及在華為生死攸關的時刻，為何會最關心教育問題，任正非說，他關心教育不是關心華為，而是關心國家。如果不重視教育，國家實際上會重返貧窮。在任正非看來，從華為遭遇美國禁令到近期不斷升級的貿易摩擦，實際是科技實力的較量，根本問題還是教育水平。

任正非認為，這個社會最終要走向人工智能，生產線上的20秒鐘可以讓一部手機從無到有，未來幾百上千條的生產線完全是自動化的。如果人的文化素質不夠，沒有接受過大專或大學以上的教育，英文、電腦都不好，做工人的機會都不存在。從華為的縮影就要看到，國家也要走向這一步，否則國家是沒有競爭力的。

他繼而呼籲，職業教育應更受關注。「在工業革命時代，只要有中學文化程度、中專文化程度基本上可以工作了。但是在智能化社會時，文化程度大大提升了。」他認為，中國重視綜合性的精英教育，缺乏職業教育，而德國70%是高等職業教育，職業教育也是很重要的。

任正非1月17日亦曾接受該節目專訪，他當時就呼籲，把教育做好，國家才有未來。因此，要提高老師的待遇，再窮不能窮教師，要讓優秀的人才願意當老師，讓優秀的孩子願意學師範，這樣可以實現「讓優秀的人培養更優秀的人」。

任正非透露，華為曾打算以100億美元將海思半導體賣給美國企業。（央視）

晶片「備胎」差點賣給美企

任正非說，華為曾經打算以100億美元將旗下晶片設計公司海思半導體賣給美國企業，「合同也簽訂了，所有手續辦完了」，但買方的董事發生變化，新董事長否決了收購。當時他作為華為的「投降派、妥協派」，甚麼事情都想讓一讓，但「少壯派、激進派」堅決不賣了。

任正非回憶他當時曾說，華為10年後和美國在山頭上遭遇，「我們肯定拼不過他們刺刀，他們爬南坡時是帶着牛肉咖啡爬坡，我們帶着乾糧爬坡，可能到山上不如人家，我們要有思想準備，就準備了備胎計劃。」

（央視）