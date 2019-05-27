【中美貿易戰】前駐美外交官：美國在中國入世後獲得巨大利益　

中美貿易戰愈演愈烈。美國方面一直指責中國過去佔了便宜，加入世貿組織後，經濟和出口迅速增長，美國則吃大虧，對華貿易出現巨大逆差，並造成工人失業。 中國人民大學重陽金融研究院高級研究員，中國前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文在官媒《光明日報》刊文反駁，直指「美國吃虧論」沒有事實和經濟學依據，而「事實勝於雄辯」，美國在中國入世後獲得巨大利益。

何偉文表示，「美國吃虧論」沒有事實和經濟學依據，而「事實勝於雄辯」，美國在中國入世後獲得巨大利益。（視覺中國）

何偉文寫道，中國加入世貿組織並不是美國的恩賜，相反，美國倒是中國入世談判最艱難、最耗時的對手；中國經濟的騰飛亦非始於入世，而是始於1978年開始的改革開放，入世後的增長是原有迅速增長的繼續。在中國入世後，美國對華出口加快，美國商務部國際貿易署統計，2002至2017年，美國對華出口累計增長487.0%，是同期對全球出口增速123.1%的差不多4倍。因此，中國入世，美國在貿易增速上沒有吃虧。

何偉文又指，中國入世後對美出口繼續保持快速增長，美國為中國產品提供了巨大市場；美國企業來華投資促進了中國的改革開放和產業發展，中國為美國跨國公司也提供了巨大的商業機會。因此，中國入世並不是中國「搭車」，美國吃虧，而是雙方「搭車」，雙方獲益。

「美國吃虧論」沒有事實和經濟學依據

何偉文又稱，中美貿易不平衡不等於不公平，以貿易逆差為由加徵關稅和脅迫中國實行「公平貿易」，完全是誤導，既毫無經濟學依據，又非常有害。此外，中國也沒有搶走美國人飯碗，美方指責中國對美國的巨額貿易順差帶來美國工人失業，是荒唐的推算。一來，失業變動主要原因是經濟周期；二來，就業減少是技術進步帶來生產率提高；三來，進口創造就業，中國產品進入美國後，要經由運輸、倉儲、批發零售貿易等環節，每個環節都直接或間接創造就業。

文章結尾道，違反世貿規則最多的不是中國，正好是美國自己。所謂「美國吃虧論」沒有事實和經濟學依據，只不過是美國政府為打壓中國並獲取「美國第一」的貿易協議而編造的。中國並不虧欠美國。中美雙邊經貿磋商不能以此為依據，而只能在雙方平等基礎上平等協商，依照WTO規則，達成對雙方都有利的協議。捨此之外，沒有第二個路徑。