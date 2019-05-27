江蘇醫院69名病人洗腎後感染丙肝病毒　院長副院長遭免職

江蘇鹽城市東台市人民醫院爆出重大醫療事故：69名在該院洗腎（血液透析）的病人在4月至5月間陸續驗出感染丙型肝炎（丙肝）病毒，原因仍在調查中。目前該院黨委書記、院長和分管副院長均已被免職。

涉事的東台市人民醫院。（網絡圖片）

據東台市官方27日（周一）通報，專家組調查認定，此次事件是一宗因醫院院內感染管理制度落實不到位等原因造成的院內感染事件，但通報未說明詳細情況。通報又指，東台市已對所有涉事丙肝病毒感染者進行藥物及相關輔助治療，目前所有患者病情穩定。

根據香港衛生署資料，丙肝病毒是一種可破壞肝臟的RNA病毒；部分丙肝帶病毒者會因慢性肝炎而令肝臟出現傷疤、甚至演變為肝癌。大部分受感染者都沒有症狀及徵象；約百分之五十五至八十五的急性丙型肝炎患者受感染後不能完全清除病毒以致成為長期帶病毒者。

需洗腎的病人由於共用器材及接觸密切，被認為是感染丙肝病毒的高危人群。有學者對1996至2016年間國內發生的丙肝感染爆發事件進行回顧性分析發現，在發生的17宗丙肝感染事件中，有10宗皆因為洗腎。

東台市人民醫院爆出重大醫療事故：69名在該院洗腎的病人感染丙型肝炎病毒。圖片為示意圖。（視覺中國）

內媒：或因共用抗凝血劑引起

據內媒《界面新聞》引用醫療業者分析，是次事故可能起源於共用肝素。肝素是洗腎時用來預防血流通路中血栓形成的一種抗凝血劑，共用肝素的情況是當一名病人沒有注射完一整枝肝素，這枝剩下的肝素卻直接用來為另外一個病人注射，就有可能發生交叉感染，「換言之就是同一個注射器，注射完甲患者之後又將剩下的給乙患者」。

根據資料，東台市人民醫院創建於1950年，2016年被評為一所三級乙等綜合醫院，2018年又被遴選為全國綜合醫院中醫藥工作示範單位候選單位。該醫院也是南通大學醫學院附屬醫院、南京醫科大學、江蘇大學醫學院教學醫院，是上海交通大學附屬第一人民醫院、上海同濟大學附屬第十人民醫院協作醫院。

（綜合報道）