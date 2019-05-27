釋放高層支持信號　王岐山訪巴基斯坦為華為技術中心揭牌

中國國家副主席王岐山於5月26日起，對巴基斯坦展開為期3天的訪問行程。期間，他罕見地為華為在巴基斯坦的技術中心揭牌。 王岐山訪問巴基斯坦後，將轉到荷蘭和德國訪問，這是他今年（2019年）以來的第二次外訪。今年年初，王岐山曾訪問瑞士並出席達沃斯世界經濟論壇年會。

王岐山（左）為中巴經濟走廊項目揭牌。（網絡圖片） 訪巴基斯坦首日（26日），王岐山參加中巴學會舉辦的「第二屆絲路論壇」，並做主旨發言。此外，他還與巴基斯坦總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）一同為中巴經濟走廊新增4個項目進行揭幕。 有報道指，王岐山揭幕的四個項目分別為拉沙卡伊工業園區、旁遮普大學孔子學院、華為巴基斯坦技術支持中心、麥迪亞尼至拉合爾660千伏輸變線路。值得注意的是，作為中國通信巨頭，華為在遭遇西方特別是美國的打壓的當口，王岐山公開為華為揭牌，這釋放出無論是內部市場，還是在海外市場，北京高層都給予支持的強烈信號。另外，中巴兩國還將在王岐山的見證下簽署有關農業、扶貧、衛生、反腐等領域的合作備忘錄與協議。 此外，王岐山在26日到訪巴基斯坦當天，獲該國總統阿爾維（Arif Alvi）授予國家最高榮譽勳章。

「一帶一路」是此行關鍵詞

對於王岐山此行，中國外交部24日稱，這將為深入推進中巴兩國全天候戰略合作、打造中巴新時代更緊密的命運共同體增添新的動力。

無論是參加絲路論壇，還是出席中巴經濟走廊項目揭幕式，王岐山在巴基斯坦的行程關鍵詞仍是「一帶一路」，這與其此前四次外訪目的大致類似。

有分析指，作為中國外交「第三把手」，王岐山雖然不承擔具體外交事務，但其身份適合當下中國既給巴基斯坦一定支持，又能不刺激印度的靈活的外交策略。