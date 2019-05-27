【中美貿易戰】特朗普啟用新武器　亮「人權牌」打貿易戰

美國連日來對中國電訊巨頭華為進行全面封殺，除了華為，特朗普政府被指有意制裁中國監控設備龍頭生產商——海康威視等5間中資公司，原因是它們的產品被指「幫助」中國政府限制新疆維吾爾族人的自由。 外界關注，報道若屬實，意味着特朗普再啟動一條遏制中國的新戰線——「人權牌」。

特朗普政府被指有意制裁中國監控設備龍頭廠家——海康威視等5間中資公司。（資料圖片）

美國《紐約時報》上周二（21日）報道，特朗普政府計劃對海康威視實施制裁，理由是這家企業的產品，一直是中國官方在新疆監控維吾爾族人的工具；彭博社隨後跟進報道，指美方欲「懲罰」的中國監控設備產銷商共有5間，包括曠視科技、浙江大華、海康威視、美亞柏科和科大訊飛。

《香港經濟日報》周一（27日）分析稱，報道若屬實，就是美國自貿易戰開火以來，首度以侵犯人權為由制裁中國公司；意味着特朗普不僅把「人權牌」放進遏制中國的工具箱，並且已經拿出來用。

分析指，特朗普上任初期，與前任總統奧巴馬相比較輕視人權議題，但至2018年初，這呈現了微妙變化。其中，白宮曾發表聲明稱「推動人權對『美國優先』必不可少」；到6月，白宮又在另一份聲明中呼籲聯合國改革捍衛人權，並稱美國或會重新加入人權理事會。特朗普突然重視人權問題之際，正值中美貿易戰醞釀之時，兩者似乎有着微妙關係。

新疆再教育營：建築物內外均滿布監控鏡頭。（BITTER WINTER）

分析續指，在白宮擬用人權為由制裁海康威視之前，美國佛羅里達州共和党參議員魯比奧（Marco Rubio）和另外16名來自兩黨的議員，早在2018年8月曾致信國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin），要求美國政府關注新疆再教育營問題，以經濟制裁制止中國官方繼續限制維吾爾族人的自由。

對於美國的舉動，中國商務部和外交部均表示，反對美國濫用行政手段制裁中國企業。彭博社亦刊文指美國的封殺是「巨大錯誤」。

（綜合報道）