【黑老大逃脫死刑．觀察】誰是孫小果背後保護傘？社會關切須回應

內地傳媒近期揭露了昆明一名黑社會大佬「孫小果」的事跡，引發社會輿論的廣泛關注。 21年前，孫小果因強姦等多項罪名而被判死刑，但這段期間，警方一直未有執行。其後，孫小果更神秘地出獄，一度改名換姓經營飲食業，甚至獲得港澳通行證，四處出遊。 如今，孫小果更搖身一變，成了知名「夜店大亨」。這般激勵人心的「蛻變」過程，不禁令人疑問，是如何辦到？ 因此，尋找黑社會大佬孫小果的父母，成為近日內地的焦點。

孫小果逍遙法外，令內地民眾非常不滿。（網上圖片）

據內媒報道，孫小果的生母孫蘭蘭曾在昆明官渡警局工作，被授三級警督；其繼父李橋忠（原名李喬忠）曾任昆明五華警局副局長，後任五華城管局長。至於孫小果生父，顯得頗為神秘。一度有說法稱，他的生父是早年擔任過昆明市中級人民法院院長、雲南省高級人民法院院長的孫小虹，但其後被傳媒闢謠。

孫小果，1998年2月因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪等多項罪名被昆明市中級人民法院判處死刑。而在此之前孫小果也多次犯案。

事實上，早在1997年12月9日，雲南本地媒體曾刊發一篇題為《可憐天下父母心——孫小果父母訪談錄》的報道。在該文中，孫父、孫母不僅對兒子的犯罪行為表示了震驚、憤慨和譴責，還反思了自身在家庭教育中的失職。

文章還披露，孫小果的親哥哥是一名黨員，23歲就成為武警警官，工作出色。同樣的家庭環境，卻造就了兩種不同的人，走著兩條不同的路。其父母認為，這是世界觀、人生觀和價值觀不同。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。（微博）

針對有記者問及孫小果等人如此「殘暴」，是因為有所謂「背景」、「後台」支持？

孫小果的父母明確表示，作為政府執法機關人員，他們有最起碼的覺悟，堅決支持執法部門對兒子的處理。

然而，諷刺的是，據內媒披露，在眾人表現震驚、憤慨的孫小果父母，私底下裡卻為犯罪手段極其慘絕的兒子四處奔走。而孫小果先後使用的名字陳果、孫小果、李林宸，亦分別跟隨了其生父、生母和繼父的姓氏。不難猜測，孫小果能夠逃脫死刑，變身成「夜店大亨」，很難說與他的父母沒有關係。畢竟，「天下父母心」。

孫小果竟能逃脫死刑，令許多人好奇他父母究竟扮演了什麼樣的角色。（資料圖片）

今年4月，中央掃黑除惡第20督導組進駐雲南省期間，昆明市加強執法力道，打掉了孫小果、涂力軍等一批有影響的黑幫犯罪集團，並戳破了一批涉黑涉腐的「保護傘」。因此，黑幫惡霸孫小果才再次「復活」到公眾的視野。

面對社會的質疑和追問，他的父母是誰？孫小果背後的保護傘是誰？卻遲遲未得到有關方面的回應。

不可否認，中共掃黑除惡督導組進駐雲南後，對於當地政府、社會安定確實取得了一些成效。但在這個過程中，制度上有哪裡漏洞？當地權力是否有「潛規則」，面對大眾的質疑，為何不能第一時間回應？

如果說，孫小果的「復活」，是過去法制漏洞的產物，那麼在社會大眾對執政者要求也更挑剔、更苛刻的當下，政府也必須有更專業細膩的處理方法，及時回應社會疑問，不要讓輿論悶在鍋子裏自行猜疑，否則只會讓社會隨時走向不安定、「炸鍋」的風險。

2019年5月7日，國家主席習近平召開了第21次全國公安工作會議，這也是繼2003年以來，再次召開的高規格全國公安工作會議，而高規格會議背後，被外界認為，是中共打黑的另一決心。

既然如此，「言必信，行必果」。