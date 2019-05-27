【中美貿易戰】央視：用長征精神打破美方圍堵

中美貿易戰愈演愈烈，央視新聞聯播今天（27日）刊播國際銳評指出，用長征精神打破美方圍堵。

評論指出追求科技進步、共享科技發展成果，是人類社會共同願望，絕不是哪一個國家和民族的專屬特權。面對美方霸權打壓，中國在這場沒有硝煙的捍衛科技發展權、造福人類的戰場上，唯一要做的就是繼續前進，爭取勝利。

評論還指出長征精神不僅是中國人的強大精神動力，也是世界共享的寶貴精神財富。美國記者索爾茲伯里曾經這樣評價長征：「閱讀長征的故事將使人們再次認識到，人類的精神一旦喚起，其威力是無窮無盡的。」對中國人民來說，長征永遠在路上。每一代人都有每一代人的長征路，每一代人都要走好自己的長征路。沒有闖不過去的難關，沒有到達不了的勝利！