【中美貿易戰】央視：用長征精神打破美方圍堵

撰文：楊青之
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中美貿易戰愈演愈烈，央視新聞聯播今天（27日）刊播國際銳評指出，用長征精神打破美方圍堵。
評論指出追求科技進步、共享科技發展成果，是人類社會共同願望，絕不是哪一個國家和民族的專屬特權。面對美方霸權打壓，中國在這場沒有硝煙的捍衛科技發展權、造福人類的戰場上，唯一要做的就是繼續前進，爭取勝利。
評論還指出長征精神不僅是中國人的強大精神動力，也是世界共享的寶貴精神財富。美國記者索爾茲伯里曾經這樣評價長征：「閱讀長征的故事將使人們再次認識到，人類的精神一旦喚起，其威力是無窮無盡的。」對中國人民來說，長征永遠在路上。每一代人都有每一代人的長征路，每一代人都要走好自己的長征路。沒有闖不過去的難關，沒有到達不了的勝利！
習近平5月20日到訪江西于都縣中央紅軍長征出發地紀念園，並在紀念碑前獻了花籃。強調「長征精神永放光芒」。（截圖）
國家主席習近平5月20日在江西考察調研，期間專程向一座銘記1934年10月中國工農紅軍開始二萬五千里長征的紀念碑敬獻花籃，強調「長征精神永放光芒」。習近平表示，「我們到這個長征出發地來，體驗紅軍當年出發情況，現在是新長征，我們要重新再出發。」
這一活動被外界解讀為，面對美方從貿易、技術、軍事、人文交流等多方面圍堵的「鐵幕」，習近平的新長征說，就是要中國人民凝聚力量，面對美中貿易戰，中國打算打持久戰。
不約而同，華為創始人任正非在21日接受媒體專訪時也表示 ，面對美中貿易戰，華為要長期抗戰。