【水氫汽車】科技部官媒：「加水行車」有歧義　別否定新技術探索

河南《南陽日報》上周在頭版報道稱，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。惟報道其後引發廣泛質疑，外界認為這可能是一樁騙取國家補助經費的項目。 周二（28日），中國科技部主管的《科技日報》發表評論文章，認為大眾對待新生技術的接納問題值得探討，又指「水氫引擎」並非一場徹頭徹尾的騙局，而是有「科學原理支撐的技術探索」。

青年汽車公司的「水氫汽車」。（網絡圖片）

評論文章認為，原始的新聞報道中「加水行車」的說法讓人產生歧義，但並不能因此全盤否定該項技術本身。文章引用專家觀點稱，從理論原理上來講，水氫燃料技術路線存在，但相對於技術的真實性，其高昂的成本和現時條件下無法量產才是引發質疑的關鍵所在。

評論續指，綜合各方的報道來看，南陽「水氫引擎汽車」並非一場徹頭徹尾的騙局，而是有科學原理支撐的技術探索。「從這個角度而言，一些人站在『科學』的角度，反對這項技術，有打著科學的旗號反對科學探索之嫌。」

南陽市官員試乘使用氫能源的巴士。（南陽日報）

評論還稱，蒸汽機剛誕生的時候也被當成怪物，而社會應當有審慎的、寬容的、科學的態度對待新技術，「尤其那些看起來違背大眾認知的新生事物。」

評論最後提出，捍衛科學，不是憑自己的「感覺」「常識」就能判定，而是要實事求是，需要遵循一整套完備的流程，用科學的態度去做出準確的判斷。

近年來，氫能和氫燃料電池汽車逐步成為中國能源發展的新熱點。2016年，國務院印發的《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》將系統推進燃料電池研發與產業化等內容納入其中，並提出要在2020年實現燃料電池汽車批量生產和規模化示範應用。

此外，2019年政府工作報告亦指出要「推動充電、加氫等設施建設」，這也是氫能被首次寫入政府工作報告。

（科技日報）