【李登輝病逝】台灣「民主第一人」與「台獨之父」？

1988年1月，蔣經國過世，時任副總統李登輝繼任總統，成為台灣第一位「台灣人總統」－－時值台灣民主運動風起雲湧的時期，1996年舉行首次總統直選，選舉結果，使李登輝又成為台灣史上第一位民選總統。當選後，李登輝大聲地說：「民主的大門，終於在台澎金馬地區完全打開了」。

1990年，67歲的李登輝當選中華民國第8屆總統。

李登輝主政台灣12年，恰巧是台灣民主化進展最快速的時代。一方面，他是作為一黨專政的國民黨主席；另一方面，他卻又是台灣民主化的關鍵人物，在台灣民主化的過程中，李登輝一直扮演著推手的角色，他的一生，宛如台灣戰後史的縮影。

李登輝活了接近一個世紀，他的政治生涯從博士畢業開始。李登輝在康乃爾大學拿博士畢業後，包括世界銀行在內許多國際知名機關都表示要聘請他 ；他原本也不打算回台灣，但農復會主委沈宗翰親自到康乃爾大學拜託他回台灣，他才回到農復會工作，然後被蔣經國延攬入閣，擔任政務委員。歷史的偶然， 讓李登輝後來成為領導台灣民主化的舵手。

歷經政務委員、台北市長、台灣省主席，1982年，李登輝在眾人的意外中，被蔣經國挑選為副總統。但李登輝接任總統後卻如履薄冰，數度面臨蔣宋美齡與黨國大老們的挑戰，李登輝經歷幾次政治鬥爭後，才真正掌握實權，並一步一步實現他的政治民主化理想。

1986年黨外人士於台北圓山飯店舉行民主進步黨成立大會，民進黨正式成立。

另一方面，民間風起雲湧的改革聲音以及民進黨的外在壓力，也推著李登輝往前走，從召開國是會議、終止動員戡亂時期、廢除臨時條款、國會全面改選、省市長民選，到總統民選 、政黨輪替。

蔣經國在世時，李登輝非常低調，幾乎讓人感覺不到他的存在，掌握實權後的李登輝，便如復活一般，成為台灣民主轉型的關鍵。詩人馮青認為，李登輝有左翼背景，出身於民間，他自己就相當知道台灣人民的想法，因此聽得到人民的聲音， 此外，李登輝也善於借用人民的力量，利用民氣推動政治改革。對照今日，她認為民進黨內派系力量太強，反而容易忽略人民的聲音。

有論者認為，從野百合學運後，結合民間力量與體制內改革力量，借力使力的模式，是李登輝推動台灣民主改革慣用的模式。台大歷史系副教授吳密察也曾受訪說，李登輝雖在夾縫中，卻巧妙地運用兩股力量都成為他的武器。李登輝自己則說：「從外來政權，要改成台灣自己的政權，這是我的目的」。

李敏勇認為，李登輝一方面在國民黨內運用本土派對抗非主流派，另一方面也掌握民進黨與台灣社會力量，並靠著他堅強的信念與意志，才能進行這些台灣民主化的重大工程。

年輕有為的留美宋楚瑜，曾任蔣經國英文翻譯。

台灣民主化與台獨運動不能畫上等號，但卻是互為表裡，千絲萬褸。誠如中央研究院社會所研究員張茂桂接受《香港01》採訪時表示，「台灣民主運動的主要推力，就在國民黨主導的議會不能代表台灣人的聲音，特別是本省人的利益」－－誠然，省籍鬥爭、台獨運動並非台灣民主化之全部，但李登輝同時被稱為「台獨之父」與「台灣民主第一人」卻能側面映襯出此事肌理。

有人說，「通常只有受壓迫民族才需要偶像，民主時代不需要」－－但李登輝成為台獨精神偶像是有理由的，或許是過去台獨運動沒出過明星級的人，所以李登輝的偶像明星氣質，很容易吸引群眾注意力，自然成為「台獨教父」和「台獨元帥」。雖然很多人不鼓勵英雄崇拜，但也不反對提供舞台給偶像發揮，推動台獨。像同樣一句「我是台灣人」，有人喊了40年，沒多少人聽進去，但李登輝登高一呼，效果就是不一樣。

李登輝有強烈的本土意識，「兩國論」是他推動台灣本土化的最高峰，但未獲得政府部門高度認同，而使整個本土化運動腳步有些退後。李登輝交出黨主席位子前，身邊朋友勸他，認為他不該這麼早交棒給連戰，因為「中國國民黨」還沒變成「台灣國民黨」，但在包圍、逼宮事件之後，他對國民黨很失望，覺得離開後「諸法皆空，自由自在」，反而能做更多事。

長久以來，李登輝對台灣的存在和未來發展很不安，常想這些問題想到睡不著覺。有人批評他當中華民國總統這麼多年，怎麼說得出「中華民國不存在」這種話，但也正因為他做過12年中華民國總統，所以知道中華民國走不出台灣，比誰都了解在國際上中華民國其實並不存在的道理。

李登輝御任後，政治影響力雖有削減，但台獨影響力卻日益上升，合縱連橫，他拋出的議題常變成台灣的主流民意，引起民眾注意、政治人物跟進－－像「511正名運動」，李登輝就展現了卸任總統的影響力。