【黑老大逃死刑】民眾不相信官方通報　胡錫進：需正視輿情

雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後變身夜店大亨，其神秘的家庭背景也一直是人們關注的焦點。孫小果生母及繼父均曾在公安部門任職，但生父身份一直成謎。官方周五（28日）通報孫小果案情後，再度引發輿情關注。 中國官媒《環球時報》主編胡錫進亦對此發表看法。他認為，圍繞敏感案件，改善官方與輿論溝通的效果是國之大事。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。（網絡圖片）

孫小果在近期掃黑除惡行動中，以涉黑涉惡為名被打掉。在此案中，孫小果的生父顯得頗為神秘，也一直是中國輿論的焦點。此前有說法稱，生父系雲南高級法院原院長孫小虹，爺爺是中共高官孫雨亭。 惟雲南省掃黑除惡專項鬥爭領導小組於28日發布的通報，證實了上述說法不實。

官方通報稱，孫小果生父陳某，只是昆明市一單位職工，1996年因腦溢血中風癱瘓後病退，2016年8月20日離世。通報特別指，陳某並未涉孫小果案。而孫小果生母孫鶴予，曾用名孫學梅，時昆明公安局官渡分局原民警，並非外界所傳的連跳三級的警督，因包庇孫小果強姦罪被開除公職，於1998年獲刑5年。孫小果繼父李橋忠，1992年與孫鶴予結婚，1996年任昆明市公安局五華分局任副局長，1998年因幫助孫小果辦理取保候審受到留黨察看兩年、撤職處分。

由於官方通報與外界原先的猜測反差巨大，很多人表示不相信。對於事件引發輿論發酵，胡錫進在微博發表長文稱，孫小果案確實很離奇，給人們帶來對司法體系各種負面的聯想，這樣的輿情是官方需要正視的現實。

孫小果的死刑未被執行，反而可以繼續經營飲食營，圖為2018年孫小果在昆明西裝店試衫。(新京報)

胡錫進稱，在眾目睽睽之下就孫小果案做通報，搞造假意味著完全不可承受的風險。人們對普通的人家如何做到讓孫小果逃脫死刑的質疑並未得到緩解，因此輿論的第一反應在很大程度上是正常的。他強調，官方在向公眾提供真實資訊的同時，無需與本次通報的效果過度較勁，而應把注意力放在司法領域工作的實際改善上，以及資訊通報的制度化建設上。

胡錫進還指出，官方調查重嚴謹，迄今為止，各地官方也只通報確鑿認定的資訊，這無法滿足互聯網的大量資訊需求，因而留下數不清的想像空間。這是當下輿論場的一個僵局。如何突破這個僵局，改善圍繞敏感案件官方與輿論溝通的效果，已是國之大事。

據悉，目前雲南官方已對涉嫌徇私舞弊減刑的4名員警採取逮捕措施，並逮捕孫小果出獄後所涉系列刑事犯罪案的9名嫌犯，刑拘23名嫌犯。另外，孫小果生母孫鶴予、繼父李橋忠因涉嫌嚴重違紀違法已於4月3日被採取留置措施，接受調查。參與孫小果案的至少4名官員共計11人也被「留置」處理。