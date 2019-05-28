內媒轟李嘉誠套現蛀蝕中國經濟　長和：集團在內地投資規模龐大

2015年9月，新華社旗下智庫機構「瞭望智庫」發布題為〈別讓李嘉誠跑了〉的文章，批評長和系撤走中國資產，是「失守道義」的行為，一度在內地引起巨大爭議。 事隔3年多，內媒《德林社》發文〈李嘉誠真跑了〉，批評李嘉誠及長實集團在中國通過潛規則賺大錢，但在中國經濟轉型升級之際，卻瘋狂套現走人，蛀蝕中國經濟的根基。 長和集團則回應指，其在投資規模龐大，業務發展多元化，涵蓋地產，能源，港口，零售，電廠及基建等多個範疇。

文章指，李嘉誠以潛規則逐利，蛀蝕中國經濟根基。（視覺中國）

文章指，李嘉誠已經4年沒有在中國拿地，相反一直在拋售大陸和香港的物業，6年之間拋售套現超過1700億（人民幣，下同），從出售廣州都薈廣場，沽空中環中心的股份，到現在為上海高尚領域項目物色接盤者，截止2018年底，李嘉誠的長實集團在大陸和香港的土地儲備同比下降33%和44%，「賺錢的時候來，不賺錢的時候走人。」

文章形容，李嘉誠「做空中國」的背後，整個長實集團在中國卻是通過潛規則賺取千億，其跟內地的房地產商有著天壤之別的生意套路，內地的房產商拿到土地恨不得一年之內就把房子賣出去，李嘉誠不著急，他喜歡囤地，「修房子的，不如炒地皮的。」

斥囤地炒地皮 坐地賺取10倍差價

文章舉例道，長實集團在內地的項目絕大部分開發時間都在10年以上，最誇張的莫過於北京的一個項目，1993年拿地，到2018年才全部開發完，整整25年，當年2000元的房價，現在漲到4萬。2008年在重慶南岸花20億拿一塊地，2018年以200億的價格開始兜售，坐地賺取10倍的差價。

文章又指，李嘉誠為首的一批商人，享受了中國改革開放的紅利，在中國經濟轉型升級的過程之中，開始瘋狂套現走人。「商人逐利無可厚非，但莫讓那些用盡潛規則逐利的商人掏空了商業的信用，蛀蝕了中國經濟的根基。」

長和回應指，集團在內地投資規模龐大。如屈臣氏集團現在在內地超過470個城市開設超過3700家零售店，投資額約60億元人民幣。（視覺中國）

長和羅列種種數據 顯示內地業務仍然龐大

針對文章內容，長和集團回應道，其在中國（內地）的投資規模龐大，業務發展多元化，涵蓋地產，能源，港口，零售，電廠及基建等多個範疇。

長和集團在回應中羅列種種數據助證，指目前於內地21個城市擁有56個寫字樓、住宅、商場及酒店等房地產項目；赫斯基能源與中海油共同持有荔灣天然氣田項目，投資額約400億元；和記港口目前在8個城市9個港口營運78個泊位。

此外，長和集團表示，屈臣氏集團現在在內地超過470個城市開設超過3700家零售店，投資額約60億元；電能實業在內地擁有五項發電業務，包括發電廠，熱電廠及風電場，總發電容量達2898兆瓦；長江基建在內地的收費道路及橋樑總長度約260公里；位於內地三家水泥熟料產能合共每年300萬公噸，粉磨水泥產能達400萬公噸。