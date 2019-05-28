中美女主播周四開Live激辯貿易戰　外交部籲一齊睇：真理越辯越明

中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣和美國霍士（FOX）新聞主播Trish Regan近日就中美貿易戰的問題「隔空叫陣」，最終二人決定在美東時間周三（29日）晚間8時（即香港時間周四早晨8時）衛星連線辯論。 事件引爆兩國的社交媒體和輿論場，中國外交部發言人陸慷周五（28日）回應提問時，邀請「大家一起去看看」，又說「真理越辯越明」。 而在中美主播辯論前夜，魅KTV投資人、桔子酒店創始人吳海發表文章，為劉欣提出數條「策略」，希望她不要輸掉這場辯論。

陸慷28日在記者會上表示，真理越辯越明，邀請大家一起看中美女主播辯論。（資料圖片）

外交部：真理越辯越明

中國外交部舉行發言人陸慷當天在記者會上表示，「我和大家一樣關心，希望大家一起去看看」；在進行下一個提問前，陸慷又回頭望向記者並補上一句，「中國有句話叫做，真理越辯越明。」

據悉，有關這場活動的報道已經出現在中國官方媒體上，但鑑於官媒似無同步直播的規劃，中國網民在微博上疾呼央視放手直播。有看法認為，在難以確保Trish Regan的言論尺度狀況下，中方或不敢大意轉播。

Trish Regan在節目中用了11分鐘來回擊劉欣。（影片截圖）

網民：「越洋辯論」有助了解真實中國

據此前報道，「越洋辯論」緣起是劉欣在節目中駁斥了Trish Regan關於對華「經濟戰」的煽動性言論。而後者在次日的節目中，對劉欣進行了長達11分鐘的回應，並且「下戰書」邀請劉欣到節目上辯論。令外界感到的驚訝的是，劉欣爽快的同意，二人約定直播辯論將在霍士財經網播出，劉欣屆時將以嘉賓身份連線參與。事件馬上掀起輿論狂潮，人們驚呼「史上首次」中國央視vs美國新聞主播的「好戲」要開始了。

兩位主持人的辯論變得備受期待之際，中國網民更是相信劉欣將佔據上風。一位微博用戶說：「我們缺少的是一個公開發表言論的公平機會，以便讓更多人了解真實的中國和真正的所謂貿易戰，以及兩國究竟發揮了甚麼作用。」

辯論策略：不回避問題

隨著辯論日期逼近，內地桔子酒店創始人吳海27日發文指出，按照劉欣在CGTN上那期節目的做法，中方可能會輸掉這場辯論，讓美國民眾對中國的敵意越來越深，因此他為劉欣提出7點策略，包括承認改革開放前30年中國對知識產權保護重視程度不夠，列舉數據說明中國知識產權法律法規越來越健全，以及強調在知識產權問題上中美利益一致等。

吳海又認為，這次的辯論肯定會超出貿易的範疇，包括劉欣的身份可能會被懷疑是中共的代言人，以及中國的國家體制和國企也可能被質疑，並將延伸到言論自由和民主等敏感話題。因此他建議劉欣不要回避問題，按自己的真實想法去回答，以美國人懂得例子說明即可。

圖為劉欣在世界經濟論壇期間主持。（網上圖片）

公開資料顯示，劉欣是CGTN《欣視點》欄目主持人，曾擔任央視駐聯合國歐洲總部記者。她畢業於南京大學外國語學院，能說法語及土耳其語，是首個全國大學生英語演講比賽冠軍，首位獲得國際英語演講比賽冠軍的中國人。不過有網民發現，在2017年內媒澎湃新聞網的一篇對劉欣的采訪報導中介紹，「劉欣的丈夫是土耳其裔德國人，她的兩個孩子從生下來便生活在西方世界里，能講五種語言。」

Trish Regan則是霍士財經網主持人及撰稿人，畢業於哥倫比亞大學，曾在彭博社、美國財經新聞台CNBC工作。她還曾代表新罕布什爾州參加1994年美利堅小姐（Miss America Pageant）選美比賽。