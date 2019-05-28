從日美經貿摩擦獲何教訓？　孔鉉佑：世界已變，中國非30年前日本

今天（28日），中國外交部副部長孔鉉佑首次以新任駐日本大使的身份接受內媒聯合採訪。有記者提問稱，當前中美經貿形勢與三十多年前的日美經貿境況有相似之處，日本曾經在諸多方面向美國做出妥協，中國能夠從日本的經歷中獲得怎樣的經驗和教訓？

孔鉉佑指出世界已變，中國非30年前日本。（澎湃新聞）

對此，孔鉉佑回應，很多日本朋友對我說，日本當年為了緩解日美經貿摩擦，自主限制汽車、電子產品和半導體產品出口，而且還違背市場規律大量購買美國商品，接受日元匯率快速升值，最終給日本經濟帶來巨大衝擊，由此帶來的影響，一直延續到今天也沒有完全消化。

孔鉉佑指出現在的世界早就不是三十年前的世界，中美關係也不是日美關係。在經貿問題上，我們有談的誠意，也有不怕打的決心，任何人都不要幻想讓中國吞下損害國家利益的苦果。過去的歷史也反復地證明妥協退讓不可能解決問題，最重要的就是我們要有信心，有能力來抵禦任何外部風險的衝擊，要堅持把自己的事情做好，其中非常重要的一條就是堅持對外開放，堅持深化改革，不斷做大做強抵禦外部風險的能力。

孔鉉佑表示，中日兩國都是自由貿易體制的重要受益者，我們也注意到日本政府多次表示要堅持多邊主義，堅持自由貿易體制。我們在這個問題上有共同點，這也符合我們兩國的共同利益和未來發展需要。雙方應該攜手合作，為維護開放型的世界經濟和自由貿易體系做出我們應有的貢獻。