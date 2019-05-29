【中美貿易戰】新華社：美妄想利用中國稀土製造產品遏制中國發展

中國是最大稀土出口國，國家發改委在周二（28日）稱「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國人民都會不高興」，被認為是中國或將利用稀土反擊美國的訊號。 官媒《新華社》隨即在周三（29日）發表題《利用中國稀土制造產品遏制中國發展，妄想！》的文章，指出「中國也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求」，但同時強調「貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，必要時不得不打」。

文章先是提到國家主席習近平日前在江西贛州考察時，實地調研當地稀土企業，就推動稀土產業綠色可持續發展作出重要指示。文章簡單介紹稀土的重要性，稱稀土屬於不可再生資源，被譽為現代工業的「維生素」，在冶金、石化、光學、激光、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用，並表明稀土具有戰略價值及重要意義。

中國是世界最大稀土出口國。（視覺中國）

文章表示，中國是世界最大稀土出口國，一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展，「一方面，中國堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，中國也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求」。中國樂見中國的稀土資源及稀土產品，能夠被廣泛用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要。

文章其後就批評美國有政客竭力打壓中國高科技企業，意圖遏制中國發展，最後更再次強調對於中美貿易戰的立場，「合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，必要時不得不打。」

（新華社）