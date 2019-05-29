中共武警改革接近尾聲　六大「除名」警種去向塵埃落定

撰文：朱小二
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5月28日，中國安能建設集團有限公司在北京揭牌，標誌著中共軍改涉及的武警部隊改革接近尾聲。
按照2018年3月中共公佈的機構改革方案，武警水電部隊轉為非現役專業隊伍，組建國企，由國務院管理。
中共軍改的目的是理順領導指揮體系，加強軍隊作戰能力。（VCG）
中國安能建設集團有限公司（中國安能）定位軍民融合發展、應急救援服務、自然災害防治、基礎工程建設、水環境治理、經營投資開發、海外安防保衛等。
這傢俱有軍方背景的國企是中共軍隊中唯一參加過三峽工程、南水北調、西電東送、西氣東輸、青藏鐵路等建設的隊伍。
至此，武警部隊原八大警種除內衛、交通部隊外，其他六大警種包括公安邊防、公安消防、公安警衛、武警森林、武警黃金、武警水電均被除名。
其中，公安邊防部隊人員轉移至新組建的國家移民管理局、解放軍邊海防部隊、武警內衛部隊、武警海警總隊等。
公安消防部隊、武警森林部隊成建制劃歸新成立的國家應急管理部；公安警衛部隊轉為警察； 武警黃金部隊移交自然資源部；武警水電部隊轉移至中國安能。
目前，武警部隊轄內衛、機動、海警三大總隊，成為受中共中央、中共軍委直接領導、管理、指揮的中國重要武裝力量。