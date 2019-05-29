【黑老大逃死刑】官媒：孫小果案有虎不可怕　沒虎大家不信更可怕

雲南惡霸孫小果「死而復生」案近日一直是輿論關注焦點。28日，雲南省掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室發布通報稱，對此案，雲南方面堅決一查到底，依紀依規依法嚴肅處理，絕不姑息。通報還指出，孫小果的母親孫鶴予和繼父李橋忠是公安係統官員，爺爺奶奶、外公外婆都是當地企事業單位職工，他的生父陳某，是昆明市某單位職工，已經去世。 此前坊間傳言，孫小果家庭背景深厚，然而此次官方公佈調查結果顯示，其家庭狀況頗為普通，有不少網民對此表示懷疑。 對此，人民日報旗下公眾號俠客島今天（29日）發表評論文章（以下簡稱「文章」）稱，孫小果案有虎不可怕，沒虎大家不信更可怕。

根據官方通報，孫小果家庭狀況十分「普通」。（網絡圖片）

文章說，根據通報，孫小果家庭背景，在昆明充其量也就是個中等家庭，孫小果怎麼就能混上「衙內」的江湖地位，還被冠之以「白天小平管，晚上小果管」的響亮名號，之後再上演「亡者歸來」呢？這需要進一步調查。

文章又指，孫小果的繼父李橋忠在1998年，因在孫小果1994年強姦案中幫助孫小果辦理取保候審，受到留黨察看兩年、撤職處分。不過，2004年，他居然又升任了五華區城管局局長；2008年，孫鶴予、李橋忠與監獄、法院相關人員共謀，利用並非孫小果發明的「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」申請實用新型專利，認定重大立功幫孫小果減刑。

根據雲南掃黑辦通報，「目前，孫鶴予、李橋忠因涉嫌嚴重違紀違法已被採取留置措施，接受調查。」而在孫小果利用發明立功減刑的事項中，「已對涉嫌徇私舞弊減刑的省監獄管理局1名幹警、省一監1名幹警、省二監2名幹警採取了逮捕措施，其他涉案人員正在調查中。」

文章指，從1994年強姦犯案到保外就醫，再到1998年被判死刑卻能活下來，繼而到2008年折騰出實用新型專利，被認定為重大立功獲取減刑，匪夷所思的孫小果背後，有著眾多需要深挖的關係網絡，或者說是「保護傘」。

雲南掃黑辦在通報的最後指出：「目前，由於該案時間跨度長、案情重大複雜，省市有關辦案部門正在按照中央督導組和省委的要求，對孫小果1997年犯強姦罪一審被判處死刑後，二審、再審改判以及刑罰執行和其他違法犯罪加緊開展調查工作，依法全面深入徹查該案，對在案件中為孫小果提供保護的國家公職人員、關係網和「保護傘」，堅決一查到底，依紀依規依法嚴肅處理，絕不姑息。」

當年《雲南法制報》對孫小果行兇的報道。（上游新聞）

文章評論稱，掃黑除惡，是固本之舉，是浚流之措，不可能一蹴而就，也不會畢其功於一役；孫小果案要按照中央督導組的要求辦成鐵案，勢必需要大量充足的時間去調查、去核實，很難在短短的三兩天之間給出完全的信息。

但是，文章指出，當一個該死之人突然公開露面，成為經營多家夜店，叱吒昆明夜場的「大李總」時，很多人對法治的信任，頓時就會土崩瓦解，甚至蔓延出懷疑與失望，此時，一些人對官方通報中孫小果生父身份的質疑，也就可以理解了。

文章說，孫小果背後有老虎不可怕，沒有老虎、大家卻不信沒老虎更可怕；那意味著，正是這些踐行法治的普通執法者，助紂為虐，為虎作倀，一點點地解構著我們對法治的信心，一點點地顛覆著我們對正義的認知。