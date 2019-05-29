【華為被禁】FedEx聲稱「誤寄」致出錯　央視：中國當局有權調查

華為近日發現有多個內部郵寄的包裹，被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄，沒有受到第三方要求改變寄送目的地。 官媒《央視》隨後採訪多名法學專家，均一致認為聯邦快遞需要承擔違約責任，加上由於華為已向中國郵政監管部門提出正式投訴，當局可依據調查結果作出相應懲罰，包括罰款、責令整改甚至吊銷營業許可證。

報道引述首都經濟貿易大學法學院副教授尹少成表示，聯邦快遞聲稱是「誤寄」需要自行舉證，但坦言從目前所得知的資料，華為從日本和越南發出的4個包裹都被誤寄，並不符合常理，故有一定的舉證難度；即使成功舉證是誤寄，聯邦快遞同樣要承擔違約責任。中國人民大學法學院教授張新寶亦認為，聯邦快遞應遵守與企業相關的國際條約和法律規定，遵守營運地國家的法律規定，中國的亦不能例外。

尹少成認為聯邦快遞要舉證是「誤寄」有一定難度。（央視）

對於華為的維權之路，尹少成指華為與聯邦快遞有簽訂服務合同，故可以此提起民事訴訟。中國政法大學國際法學教授霍政欣則指，華為共有兩個選擇，一是向中國的行政主管部門投訴，尋求依法調查；第二就是尋求私法上的救濟，「因為華為公司和聯邦快遞公司有這樣一個合同，它可以要求聯邦快遞承擔違約責任，如果聯邦快遞不願意承擔違約責任，那麼華為公司還可以向中國法院尋求私法救濟。」

霍政欣稱聯邦快遞在中國有營業活動，有義務配合調查及提供相應的證據。（央視新聞）

張新寶指聯邦快遞是跨國公司，在中國有辦事機構和大量業務，故涉及到中國客戶企業的維權事項時，國家郵政總局及其相關的機構都有權根據投訴進行調查。（央視新聞）

至於中國郵政監管部門的角色，張新寶指聯邦快遞是跨國公司，在中國有辦事機構和大量業務，故涉及到中國客戶企業的維權事項時，國家郵政總局及其相關的機構都有權根據投訴進行調查，並根據調查結果做出適當的處理。霍政欣更稱，聯邦快遞在中國有營業活動，有義務配合調查及提供相應的證據，最終中國的行政主管部門將會依據調查的結果做出相應的懲罰，包括罰款、責令整改甚至吊銷營業許可證等。

（央視新聞）