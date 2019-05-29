李偉卸任國務院發展研究中心主任　曾擔任朱鎔基「大秘」

人社部網站今天（29日）發布消息顯示，曾長期擔任前總理朱鎔基秘書的李偉被免去中國國務院發展研究中心主任職務。

根據中共正部級官員65歲退休年齡的慣例，1953年8月出生的李偉或屬正常退休。

李偉是江蘇豐縣人，曾在國務院辦公廳工作多年，朱鎔基擔任中國國務院副總理、總理期間，李偉曾任國務院辦公廳秘書(1991年至1998年)、國務院總理辦公室主任(1998年至2003年)。

更早前，從1988年開始，李偉曾任上海市政府、市委秘書，而1987年到1991年期間，朱鎔基歷任上海市委副書記、市長、市委書記。

2003年卸任總理辦公室主任後，李偉先後擔任中央金融工委副書記、銀監會副主席、國資委副主任，2010年7月擔任國務院發展研究中心任副主任，次年4月起擔任主任。

李偉在兩會「部長通道」接受採訪。（新華社）

國務院發展研究中心是直屬國務院的政策研究和咨詢機構，名列世界智庫百強，是官方智庫「第一梯隊」的代表。

李偉曾在多個場合發表對中國經濟的看法。2016年2月初，他在《從製造大國向製造強國轉型》一文中提出：中國需要找到一條新的發展之路。形成中國經濟增長新動力，塑造國際競爭新優勢，重點在製造業，難點在製造業，出路也在製造業。

李偉剖析了中國製造業存在的一系列問題：中國製造業最突出的問題是處於世界製造業產業鏈的中低端，製成品不少都為技術含量低、附加值低、價格低的「三低」產品，在國際經濟貿易利益分配中處於劣勢。

截至目前，官方尚未公佈李偉的繼任者，誰將擔任國務院發展研究中心主任這一職務值得留意。