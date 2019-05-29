【伊朗油輪】油輪主人為國企崑崙銀行　7年前曾遭美國制裁

美媒彭博社周二（28日）報道，一架伊朗運油輪正駛往香港途中。美國正實施對伊朗的制裁措施，故警告香港政府，若容許油輪靠岸或將面臨懲罰。 該艘名為Pacific Bravo的油輪由中國石油天然氣集團的控股子公司崑崙銀行持有，該間銀行過去一直是中國與伊朗的主要交易渠道。 崑崙銀行7年前曾遭美國制裁，報道指去年崑崙銀行曾停止處理來自伊朗的支付業務，但在年尾又恢復對伊朗的業務。

名為Pacific Bravo的油輪由中國的崑崙銀行持有，而該間銀行過去一直是中國與伊朗的主要交易渠道。（資料圖片）

根據資料，美國財政部在2012年制裁崑崙銀行，禁止該銀行直接進入美國的金融體系，要求任何持有其帳戶的金融機構必須在10天之內關閉，導致其只能用歐元和人民幣結匯。美方聲稱的原因是崑崙銀行與伊朗有業務往來，並向與伊朗革命衛隊相關的一個實體轉帳。

據去年10月末路透社的報道，美國制裁伊朗措施於同年11月初生效，崑崙銀行由於受到制裁壓力，將會停止處理來自伊朗的支付業務。路透社的報道引述消息人士指，當時崑崙銀行已經口頭通知客戶，將由11月1日起停止接受伊朗向中國支付的人民幣款項。消息人士又指出，該行已經在8月暫停了來自伊朗的歐元付款業務。

報道又指中國是伊朗石油的最大買家，幾乎所有的購油款項都通過崑崙銀行支付。中國每個月都從伊朗購買價值約15億美元的石油，直到2018年9月都還是如此。

中國是伊朗石油的最大買家，而伊朗亦有進口中國商品，幾乎所有款項都經由崑崙銀行支付。（路透社）

去年底恢復伊朗業務

但據中國駐伊朗經商參處去年12月24日引述伊朗媒體的報道指，崑崙銀行在暫停服務一個月後正式恢復對伊朗的業務。但該銀行的業務範圍達不到伊朗企業所希望的，因為崑崙銀行將嚴格遵守美國的制裁規定。

崑崙銀行在發給伊朗銀行的正式通知明確表示「能夠恢復業務的合作對象為不受美國財政部二級制裁的伊朗銀行，且僅限於伊朗與中國雙邊貿易中的人道主義和非制裁領域的商品和服務」。該通知提醒伊朗銀行，根據美國財政部的規定，伊朗汽車行業、石化行業、能源、航運、造船業以及鋁鋼等半成品等關鍵行業在制裁之列。

（綜合報道）